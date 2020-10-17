Özellikle bebeklerin yanak kısımlarında kızarıklık oluşmuş ise bu egzama belirtisi olabilir. Yanaklardaki bu kızarıklıklar çoğu zaman kaşıntılı ve pullu bir döküntü olarak kendini gösterir. Bazı zamanlarda ise bu kızarıklıklar kuru ve pürüzsüz olabilir. Bu durumda anne ve babalar belirtileri erken fark edip zaman kaybetmeden bir hekime başvurmalılar.

Bebeklerde egzamaya ne iyi gelir?

Bebeklerde egzamaya neden olacak ögeler belirlenmelidir. Bunun ardından bebeklerde egzama oluşturan çevresel faktörler de göz önüne alınmalıdır. Aynı zamanda egzamayı tetikleyen şeyler de bebeklerden uzak tutulmalıdır. Bebeklerin ve kıyafetlerin temizliğinde bebeklere özel sabun ve deterjanlar kullanılmalıdır.

Bunun yanı sıra yün ve polyester kumaşlar bebeklerin cildine zarar verebilir. Bu şekilde bu kıyafetler de egzamaya neden olabilir. Bebeklerde egzamanın önüne geçebilmek için kuru olan ciltleri sık sık da nemlendirmek gerekir. Bunun yanı sıra özellikle yaz aylarında terleyen bebeklerin kıyafetleri sık sık değiştirilmelidir. Aynı zamanda bebeklerin alerji kontrolleri de mutlaka yaptırılmalıdır.

Çocuklarda neden egzama olur?

Çocuklarda egzamayı tetikleyen pek çok faktör vardır. Dolayısı ile bu nedenlerin de doğru şekilde belirlenmesi gerekiyor. Çocuklarda buğday ve yumurta türevi besinler egzamaya neden olabilir. Özellikle de alerjik besinlerden uzak durulması gerekir. Aynı zamanda hayvan tüyleri ile yünlü kıyafetler de cildi tahriş edebilir.

Çocuklarda genetik faktörler egzamayı tetikleyen unsurlar arasında sayılabilir. Aynı zamanda çocuklarda stres ve duygusal olaylar da egzamaya yol açabilir. Olağandışı sıcak ya da soğuk ortamlarda egzamayı tetikleyen faktörler arasında sayılabilir. Bir evde evcil hayvan besleniyor ise bu bazı çocuklar için egzamaya neden olabilir. Buna da çok dikkat edilmelidir.

Egzama için pek çok farklı tedavi yöntemini saymak mümkündür. Egzamayı kökten çözen kesin bir tedavi yoktur. Ancak doğru tedavi yöntemleri ile birlikte egzama kontrol altına alınabilir. Özellikle ciltler kuruyor ise yumuşatıcı özelliği olan krem ve solüsyonlar da kullanılmalıdır. Aynı zamanda bebekler ılık su ile banyo yaptırılabilir.

Banyo süresi ise mutlaka kısa tutulmalıdır. Banyo sonrasında ise bebeklerin cildi losyon ve nemlendiriciler ile nemlendirilmelidir. Egzaması olan bebek ve çocuklarda kullanılan kişisel bakım ürünleri iyice incelenmelidir. Buna göre kimyasal içermeyen doğal ürünler kullanılmalıdır. Banyo yaptıktan sonra bebeklerin cildi asla ıslak kalmamalıdır. Aynı zamanda özel şampuan kullanılmalıdır.

Bebeklerde egzama ile ilgili merak edilenler

Bebeklerde farklı türlerde egzamalar olabiliyor. Özellikle Atopik egzamalar mutlaka tedavi edilmeli. Aksi takdirde bebekler veya çocuklar büyüdüklerinde yetişkin olduklarında solunum sıkıntısı yaşarlar. O nedenle yetişkin yaşlarda alerji ve astım gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. O nedenle bebek ve çocuklarda egzama ile ilgili her detayda dikkatli davranılmalıdır. Bu hastalık ile mücadele etmek adına bazı önlemler alınabilir. Bunlardan birisi de bebeğin vücudunda kaşıntı olacağı için bebeklerin tırnaklarının mutlaka kesilmesi gerekir. Bu sayede bebekler istemsizce ciltlerine zarar veremezler. Aynı şekilde egzama olan bölgelere soğuk bez de konulabilir.

Egzama tedavi süreci nasıl olmalıdır?

Bebeklerde ve çocuklarda egzamanın belirtileri görüldükten sonra mutlaka harekete geçilmeli. Bu aşamada mutlaka uzman bir hekime gidilmelidir. Gerekli muayenenin ardından bebeklere kaşıntıyı engelleyen kremler verilir. İlaç dozu ve süresi bebeğin yaşına ve özelliklerine göre şekillenir. Doktor önerilerine göre ilaçların kullanım şekilleri belirlenebilir.

Reçeteli ilaçlar mutlaka doktorların belirlediği şekilde kullanılmalıdır. Aynı şekilde kızarma ve döküntülere göre de kremler kullanılabilir. Bebeğin döküntüsünde enfeksiyon olmaması için doğru müdahaleler yapılmalıdır. Bunun yanı sıra lokal ya da oral antibiyotikler de uygun şekilde kullanılmalıdır.

Bebeklerde ve çocuklarda egzamanın etkilerini en aza indirmek adına bazı detaylar ön plana çıkarılmalıdır. Bebeklerde egzama belirtilerini ciddiye almak gerekiyor. Özellikle yüzde, boyunda ve dirsek içlerinde kaşıntılı döküntüler oluşabilir. Bu kızarıklıklar bazı zamanlarda kuruluk ve parlak kızarıklık şeklinde görülür. Aynı zamanda bu şekilde cildin pek çok farklı yerine yayılabilir. Egzama döküntüleri ise kaşıntılı ve bazı zamanlar acı vericidir.







