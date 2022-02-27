Bebeklerde ek gıda dönemi önemli bir dönemdir. Çünkü bu dönem aynı zamanda bebeğin gelecekteki yeme alışkanlıklarının oluşumunda rol oynar. Bebeklerde ek gıda döneminde bakımı ile ilgilenen kişilerin; anne ve babanın hatalı davranışları hem bebeğin ek gıdayı reddetmesine yol açabilir hem de bebeğin yetişkinlik döneminde yaşayabileceği yeme bozukluklarının tohumunu atabilir. Ebeveynler büyük bir heves ve mutlulukla başladığı ek gıda serüveninde hayal kırıklığına uğrayabilir ve kendilerini bu konuda strese sokabilirler. Fakat böyle bir durumla karşılaşıldığında çok daha sakin kalmak gerekir. Bebekte ek gıda reddi durumunda yapılması gerekenleri araştırmak çok daha faydalı ve işe yarar olur. Peki, bebeklerde ek gıda reddi ve iştahsızlık olduğunda ne yapılmalı?

BEBEKLERDE GIDA REDDİ NEDEN OLUR?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gonca Yüksel'in verdiği bilgilere göre araştırmalar, bebeklik döneminde başlayan, çocukluk dönemi ve hatta yetişkinlik döneminde ortaya çıkabilen yeme bozuklukları tanılarından bazılarının (DSM-5) bebeklerin anne sütünden ek besinlere geçiş (Ek Gıda) döneminde yaşanan olumsuz davranış ya da travmalardan kaynaklanabildiğini gösteriyor. Bu durum bebeklerde “Gıda Reddi” olarak ortaya çıkabilir.

Bebeklikte başlayan yemek travması ile yetişkinlikte ortaya çıkacak yeme bozukluğu davranışlarının ilk tohumları atılıyor.

Gıda reddine yol açabilen davranışlar

Annenin çok kaygılı olması

Bebeğinin az beslendiği düşüncesi ile başlayan ve aşırı yemek yedirme davranışı geliştirmesi

Çok titiz davranışlar göstererek bebeği bu dönemde strese sokması

Annenin sabırsız davranışlarıyla tam bir kaos dönemine girilmesi

BESLENME BOZUKLUĞU NASIL OLUŞUR?

Ek gıdaya geçiş döneminde yaşanan olumsuz davranışların etkisiyle çocukluk, ergenlik ve yetişkin döneminde ortaya çıkabilecek beslenme bozukluğu; en az bir ay süreyle başka bir rahatsızlığa bağlı olmadan belirgin kilo kaybı veya kilo alımının uzun süreli durması ve boy uzamasının da etkilendiği, sürekli olarak yemek yemiyor olma ile kendini gösteren bozukluk.

BESLENME BOZUKLUĞUNUN OLUŞMA NEDENLERİ

Zamanında anne sütünden katı yiyeceklere geçmemek

Annenin ek gıdaya geçiş döneminde beslenme hakkında yanlış, ısrarcı ve müdahaleci tutumu

Annenin sürekli bebeğin ağzını silmesi

Bebeğe bağırması

Bu gibi durumlarda bebek ya da çocuk, kaşığı veya mama sandalyesini görür görmez ağlamaya başlar ve aşırı kaygı duyar. Yemeğe karşı kusma, öğürme, öksürme gibi belirtiler ve sofradan kaçma gibi davranışlar gösterebilir. Ayrıca çocuklukta görülen depresyon ve aşırı kaygı durumu da ileriki yaşlarda beslenme bozukluğunu tetikleyebilir.

Ancak Beslenme ve Diyet Uzmanı Gonca Yüksel, bazı durumlarda besin reddinin başka sebeplerinin olabileceğini belirtiyor ve "anneler boşuna kendilerini suçlamasınlar" diyor. Çünkü her zaman sosyal öğrenmeyle ya da hatalı beslenmeyle bağlı besin reddi olmayabiliyor. Bu durum için "Gıda reddinin uzun sürmesi (1 - 2 yaş arası) durumunda sebeplerinin araştırılması icin bir psikologdan yardım alınması cok yararlı olacaktır." diyor ve şu konuda uyarıyor:

Bebeğinizin ek gıdaya geçiş döneminin ileriki yaşlarda sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıklar kazanması için çok önemli bir dönem olduğunu unutmayın. Birlikte yaşayacağınız bu yeni deneyimi biraz sabırla, eğlenceli hale getirerek bu süreci rahatça atlatmaniz mümkün.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gonca Yüksel, bu dönem hakkında şu önerilerde bulunuyor.

Mutlaka zamanında ek gıdaya başlayın,

Beğenmediği bir yemek olursa bırakın yemesin, 1 hafta 10 gün sonra tekrar deneyebilirsiniz.

Kesinlikle zorla yedirmeyin,

Bebeğinizin yerken keşfetmesine ve ortalığı batırmasına izin verin. Yemeği ezmesi, oraya buraya sürmesi koklaması bu davranışların hepsinin yeme sürecinin bir parçası olduğunu unutmayın,

Elini ağzını sürekli silmek yerine onunla birlikte bu süreçte siz de eğlenin.

Bu dönemde doğru başlangıçlar için destek almak cok yararlı olabilir. Unutmayın bebekler cok hızlı büyürler. Bu dönemi güzel hatıralar biriktirerek geçirmek sizin elinizde.



