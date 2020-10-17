Bebeklerde göbek ve kasık fıtığı neden olur?

Vücuttaki iç organların normalde bulunduğu beden bölgesinde zayıf bir noktadan dışarı çıkmasına fıtık denir. Toplum içerisinde hem yetişkinlerde hem de çocuk ve bebeklerde fıtıklara çok sık rastlanılır. Yetişkinlerde daha çok bel ve boyun fıtıkları görülmektedir. Bu da dayanılmaz ağrılara neden olur. Bebeklerde ve çocuklarda ise göbek ve kasık fıtıklarına daha sık rastlanmaktadır. Bebeklerde göbek fıtığı göbeğin üst tarafında ve karnın orta bölümünde görülen fıtıklar olarak belirtiliyor. Tüm sağlıklı bebeklerin yaklaşık yüzde 1'inde kasık fıtığı görülebiliyor. Prematüre olarak doğan bebeklerde ise bu oran çok daha yüksek olabiliyor. Erkek bebeklerde fıtık kız çocuklara göre daha yüksek oluyor.

Belirtileri nelerdir?

Bebeklerde kasık fıtığı belirtilerine çok dikkat edilmelidir. Kasık fıtığı genellikle pinpon topu şeklinde dışarı çıkan şişliklerde görülür. Bu şişlikler ağrı yapmasa da rahatsızlık verici olabilir. Ayrıca el ile ittirildiği takdirde içeri de girebilir. Bebeklerde bu şişlik her zaman net bir şekilde görülmeyebilir. Genellikle bebek öksürdüğünde ve ya ağladığında bu şişlikler de ortaya çıkabilir. Bebeklerde kasık fıtığı ağrıya da neden olur. Bazı durumlarda bebekler kusabilir. Bebek ağlama krizlerine girdiğinde ve kasık bölgesine dokunulduğunda ağlarsa bu konu ciddiye alınmalıdır. Bebeğin şişliği kaybolmuyor ise mutlaka uzman bir hekime danışmak gerekir.

Çocuklarda göbek fıtığı nasıl geçer?

Çocuklarda ağlama ve ıkınma sırasında göbekte şişlik oluşabilir. Bu şekilde karın duvarı açıklığı oluşur. Burada görülen şişliğin büyüklüğü değişse de açık alanın çapı oldukça önemlidir. Bu belirtiler ortaya çıktığında doğru şekilde tedavi edilmelidir. Bu noktada bant yapıştırmak ve kuşak bağlamak iyileşmeyi kolaylaştırmaz. Hatta küçük bebeklerde cilt enfeksiyonlarına yol açabilir. Bu konuda cerrahi tedavi ise 4 yaşından büyük çocuklar için düşünülmelidir. Bu açıklık tam olarak göbek halkası içerisinde olur ise kendiliğinden kapanma gerçekleşmeyebilir. Göbek çevresinde oluşan fıtıklar için ameliyat ile tedavi gerekebilir. Bu noktada uzman bir hekimden yardım alınmalıdır.

Bebeklerde kasık fıtığı tedavi yöntemleri

Bebekler fıtık belirtilerini gösterdikleri andan itibaren iyi bir uzman hekime gitmek gerekebilir. Bu noktada fiziki bir muayene yapılır. Sonrasında ise şişlik konumu da net bir şekilde tespit edilir. Hemen ardından ise ultrasonda inceleme yapılacaktır. Bu tüm incelemelerin sonunda fıtık ile ilgili net bilgi elde edilir. Fıtık teşhisi konulduktan sonra ise uygun tedaviye geçilir. Ayrıca bebeklerde kasık fıtığı tedavisinin tek yolu ameliyat olarak bilinir. Kolay ve risksiz bir şekilde kasık fıtığı için cerrahi müdahale yapılır. Bu ameliyat ise yaklaşık 1 ya da 2 saat sürmektedir. Sağlıklı bebeklerde fıtık ameliyatı her zaman uygulanabilir. Ama bebeğin sağlığını etkileyen bazı durumlar var ise genellikle bebek 1 ya da 1,5 yaşına gelene kadar beklenir.

Bebeklerde tedavi sonrası bakım nasıl olmalıdır?

Bebeklerde kasık fıtığı ameliyatı sonrası bakım çok iyi yapılmalıdır. Özellikle de bebeklerin ameliyat sonrası ağrılarını kesmek için ağrı kesiciler kullanılabilir. Ayrıca ilk 1 ya da 2 gün bebeklerin zorlanmaması gerekir. Yaklaşık 1 hafta içerisinde bebekler de kendi tempolarına yavaş yavaş dönmeye başlarlar. Bebeklerin kasık ameliyatları sonrası iyileşme süreçleri de hemen hızlanır. Bebeklerde kasık fıtığı ameliyatından sonra banyo yaptırılması pek istenmez. Bu noktada uzman hekimler daha net karar verebilirler. Bebeklerde hastalıklar ile mücadelede her bir detay çok önemlidir. Özellikle de göbek ve kasık fıtıklarında doğru tedavi yöntemleri belirlenmelidir. Bu noktada fıtık belirtileri görüldüğü andan itibaren iyi bir hekime başvurulması gerekir. Buna göre doktorun doğru yönlendirmeleri ile bebek ve çocuklarda fıtık tedavileri de başlar. Aynı zamanda bebeklerin de fıtık ameliyatını olduktan sonra iyi bir şekilde bakıma ihtiyaçları vardır.











