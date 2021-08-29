Bebeklerde görülen atopik dermatitin 8 belirtisi

İLERİKİ YAŞLARDA ALERJİK HASTALIK OLACAĞINI GÖSTEREBİLİR

Bebeklik egzaması olarak da adlandırılan atopik dermatit özellikle süt çocukluğu döneminde; ciltte kuruluk, yanaklarda, kol ve bacaklarda, gövdede egzamatöz deri lezyonları ve kaşıntı ile kendini gösterir. Özellikle ek gıdalara geçiş sırasında besin duyarlılıkları atopik dermatit lezyonlarının alevlenmelerine neden olabilir. Atopik dermatiti olan çocuklar ileriki yaşlarda diğer alerjik hastalıkların gelişimi açısından mutlaka takip altında olmalıdır.

EVDE YAPILAN TEMİZLİK EGZAMAYI ARTIRABİLİR

Atopik dermatite neden olan çevresel birçok faktör vardır. En çok karşılaşılan toz, toprak ve polen teması çocuklarda alerjik alt yapı da varsa atopik dermatite neden olabilir. Laktoz gibi alerjik reaksiyona neden olabilen gıdalar atopik dermatit nedenleri arasında yer almaktadır. Çocuklarda özellikle görülen her türlü enfeksiyondan sonra atopik dermatit artmaktadır.

Antibiyotik ve ilaç kullanımlarında hatta aşı olduktan sonra atopik dermatit görülme sıklığında artış olur. Kimyasal maddelerle evde yapılan temizlik sonrasında bebek ve çocuklarda atopik dermatit alevlenir. Bebeğin ya da çocukların kimyasala teması olmasa da temizlik esnasında havada gözle görülmeyen molekülleri soluması bile atopik dermatitin artmasına yeterlidir.

EVCİL HAYVAN BESLİYORSANIZ DİKKAT!

Eskiden çok kullanılan ancak günümüzde tercih edilmeyen yünlü ürünler hassasiyeti olan çocuklarda atopik dermatitin artmasına neden olur. Kedi, köpek gibi hayvan tüyleri yine hastalığın yükselmesini tetiklemektedir. Alerjik astımı olan çocukları etkileyen etkenler yine atopik dermatit görülen çocukları da etkileyebilmektedir. Bebeklik çağında ve çocukluk döneminden sonra, erişkin döneme geldikçe atopik dermatitin yerleşimleri de farklı olabilmektedir.

BU BELİRTİLERLE KENDİNİ GÖSTERİYOR:

Kuru deri yüzde solukluk

Avuç içi, ayak tabanındaki çizgilerin çok yoğun oluşu

Gözaltı morluğu ve çizgilenmeleri

Düşük saç çizgisi

Parlak tırnaklar dudak kenarında çatlaklar

Boyunda katlanmalar

Deri renk değişiklikleri

Tekrar eden kaşıntılar

ÇEVRESEL FAKTÖRLERE DİKKAT EDİLMELİ

Atopik dermatitte, öncelikle var olan etkenlerden bebeğin ya da çocuğun uzaklaştırılması gerekmektedir. Bu her etken için geçerli olmayabilir. Örneğin yünlü ürünler, evde kedi köpek varlığı, kimyasal teması gibi faktörlerden kolaylıkla bebek ya da çocuk uzaklaştırılabilir. Ama enfeksiyon, antibiyotik kullanımı gibi durumların önüne geçilemez.

Atopik dermatiti olan çocuklarda; aşı olduğu süreçte, antibiyotik kullanımında ve diş çıkardığı zamanlarda döküntüler görülür. İlkbahar ve sonbaharda mevsim değişikliği nedeniyle yine bebeklerde ve çocuklarda atopik dermatit nedeniyle döküntüler olur.

TEDAVİDE NEMLENDİRİCİ BÜYÜK ROL OYNUYOR

Atopik dermatit tedavisi 2 şekilde planlanır. Birincisi hastanın şiddetli akut bir atak geçirdiği dönemde gerçekleştirilir. Bu dönemde sürekli kullanması gereken nemlendirici tarzında ilaçlar vardır. Çünkü atopik dermatit olan çocukların ciltleri hassas ve kurudur. Bu nedenle akut dönemde dermatoloji uzmanı tarafından verilen kortizonlu kremler ve antihistaminik şuruplar devreye girer. Bu ilaçların kullanımı çok önemlidir.

Aileler kortizonlu kremlerden tereddüt etmemelidir. Uzman tarafından belirli dozlarda verilen kortizon kullanımının çocuklara bir zararı yoktur. Atopik dermatit atağı atlatıldıktan sonra idame tedavi sürecinde sürekli vücudu nemli tutacak hastalığa özel nemlendiriciler kullanılır.

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