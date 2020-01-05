Bebeklerde göz çapaklanması neden olur? Tedavisi nasıl yapılır?

Yeni dünyaya gelen bebeklerin yüzde 6’sında görülen göz çapaklanması nedeni genellikle gözyaşı kanallarının tıkanıklığıdır. Doğumdan hemen sonra bebeklerin gözleri hızlı bir şekilde gelişmeye devam eder. Bu süreçte yeni doğum bebeklerde bazı göz rahatsızlıkları da görülebilir. Bunlardan biri de göz çapaklanmasıdır. Kimi zaman mikrobik kimi zaman ise gelişimsel sebeplerle görülebilen göz çapaklanması konusunda ebeveynler dikkatli olmalıdır. Bebeklerde görülen göz sulanması doğuştan olan göz tansiyonu gibi diğer göz hastalıkları ile de ortaya çıkabilir. Bu nedenle, hastalıkların erken teşhisi için zaman kaybetmeden mutlaka bir doktordan destek alınmalıdır.

Gözyaşı kanal tıkanıklığı yeni doğan bebeklerde sıklıkla görülebilir. Bunların büyük bir kısmı özellikle ilk ay içinde kendiliğinden açılır, bir kısmı ise tekrarlayıcıdır.

Bebeklerde göz çapaklanması nasıl tedavi edilir?

Annelerin büyük çoğunluğu bebeklerdeki göz çapaklanmasına anne sütü ile silmeyi deniyor. Ancak uzmanlar bunun doğru olmadığı görüşünde. Anne sütünün hava ile teması zararlı bakterilerin üremesi için uygun bir ortam oluşturur. Bebeğin gözlerinde zararlı bakterilerin üremesine sebep olur. Bu yüzden bebeklerin gözlerine anne sütü sürülmemelidir.

Bebeklerde gözyaşı kanalının açılması için uygulanacak yöntem

Ebeveynler, bebeklerin burun köküne sabah akşam günde 2 defa 20’şer kez bastırarak, kanalın pompa mekanizmasını çalıştırıcı ve kanalın gelişimini arttırıcı masaj uygulayabilir. Bu masaj tedavisi ve arada oluşan çapaklanmalarda kullanılan damlalar ile tıkanıklıkların büyük kısmı açılır. Bebek 10 aylık olduktan sonra hala bu durum tekrarlıyorsa, mutlaka doktorunuza başvurun. Sonda lavaj dedilen cerrahi olmayan bir yöntemle doktorunuz tarafından bu durum düzeltilebilir.

Bebeklerde göz kapakları ve çevresinin temizliği nasıl yapılmalı?

Bebeklerde göz çapaklanması ve sulanması birden fazla nedenden meydana geliyor olabilir. Nadiren de olsa, göz kapağının şekil bozukluklarına bağlı olarak entropium ve ektropium denilen, yani göz kapağının içe ve dışa doğru anormal kıvrılmasının sonucu, sulanma ve çapaklanma olabilir. Bunlar bir süre gözlendikten sonra gerekirse basit cerrahiler ile düzeltilebilir. Yine çok nadiren gözde bulunabilecek bir yabancı cisim de sürekli aşırı sulanmaya sebep olabilir. Bunun da muayene ile saptanıp çıkarılması gerekir. Uzun süre tedavi edilmeyen rahatsızlıklar bebeği rahatsız ederek, huzursuzluk yapabilir.