Bebeklerde göz muayenelerinin rutin olarak yapılması göz hastalıkları tedavisinin başarısını olumlu etkiliyor. Erken doğum, düşük kilolu doğum ve oksijen tedavilerinin bebeklerde görme kaybına neden olabilir. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hatice Onur çocuklarda göz tembelliği nedenlerini, teşhis ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Yeni doğan bebeklerde erken görme seviyelerinin düşük olduğunu aktaran Op. Dr. Hatice Onur, "Görme çok hızlı bir şekilde gelişiyor ve 2 yaşında tam olarak oluşuyor. Doğar doğmaz göz muayenesinin rutin olarak yapılması gerekir, bir bebek erken doğduysa 2 kilonun altındaysa veya oksijen tedavisi aldıysa mutlaka retina damarları bakımından değerlendirilmesi gerekir" şeklinde konuştu.

Yeni doğan bebeklerde göz hastalıkları nasıl anlaşılır?

Yeni doğan bebeklerde problemin olup olmadığının; ışık reaksiyonu ile anlaşılabildiğini ifade eden Onur, "Çocuk ani bir ışıkla göz kırpar, ya da alnına hafifçe vurduğunuzda göz refleksi olur, iki aylık bir bebek emzirirken anne ile göz teması kurar, sonrasında yine çocuklara obje takibi yaptırılabilir, ilk 2 ayda bunlar görülmüyorsa bu dönemde aile mutlaka çocuğu göz doktoruna götürmelidir" dedi.

Bebeklerde ilk göz muayenesi ne zaman yapılmalı?

Özellikle 6 aydan sonra çocuklarda gözlerde içe kayma şeklinde şaşılıklar olabildiğine değinen Göz Sağlığı ve Hastalıkları Doktoru Op. Dr. Hatice Onur, "Bunlar olmasa dahi çocuğun 2 yaşında göz doktoruna götürülmesi gerekir. Çocuklara özel, onları rahatsız etmeyecek görme seviyesi muayenelerini yapabiliyoruz. Sonrasında ilkokula geldiğinde de mutlaka çocuğun göz doktoruna gitmesi gerekir" şeklinde konuştu.

"Fark edilmezse ciddi görme kayıplarına neden olabilir"

Çocuğun şaşılığı yoksa göz tembelliği sorununun gözden kaçabildiğini dile getiren Onur, "Aile de çocuğun kendisi de bunu fark etmeyebiliyor, bazen 12 yaşında geliyor çocuk, göz tembelliği olduğunu yeni anlıyoruz ancak o zaman da çok geç oluyor" diye konuştu. Op. Dr. Onur, "Fark edilmeyen göz tembelliği sorunu ilerde görme kayıpları yaşanmasına neden oluyor, görme yüzde 1’in altındaysa askerlik dahi yapamıyorlar, bazı meslekleri seçemiyorlar" diye konuştu.

Göz tembelliği nedir?

Göz tembelliği sorununu; "Anatomik bir problem olmadan görme yollarından kaynaklı olarak 1 ya da 2 gözün daha az görmesi" olarak tanımlayan Op. Dr. Hatice Onur, "Bir gözden beynimize bir görüntü geliyor, diğer bir gözden de görüntü geliyor ve birleşip tek görüntü oluyor, bu gözlerden biri net, biri bulanık geliyorsa, beyin net olmayan görüntüyü iptal edip net görüntüyü alıyor, buna alışan beyin az gören gözün görüntüsünü iptal ederek bu sinyalleri algılamamaya başlıyor ve böylece görme kayıpları oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Çocukta göz tembelliği nasıl tedavi edilir?

Op. Dr. Onur, anne ve babada göz tembelliği varsa çocukların mutlaka göz tembelliği bakımından muayene edilmesi gerektiğini belirterek; şöyle konuştu: "Önce tembelliğin nedenine bakıyoruz, ne kadar erken teşhis yaparsak başarı o kadar yükselir, en çok kapama tedavisi öneriyoruz, hastalığın derecesine göre belli saatlerde, günde 4-5 saat veya daha fazla göz kapama önerebiliyoruz. Kapama yapılan çocukları ilk zamanlar 3 ayda bir sonrasında 6 ayda bir kontrole geliyor, daha sonra duruma göre yeniden çağırabiliyoruz. Aile, çocuk ve hekim tedavide başarı için önemli 3 sac ayağıdır. İki göz arasında ne kadar az fark varsa tedavide başarı oranı o kadar yükseliyor, çok büyük görme farklarında (4,5 dereceye kadar) yüzde 100 tedavi olmasa dahi görme seviyesini oldukça yükseltmek olanaklı oluyor."

İHA