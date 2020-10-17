Bebekler neden hıçkırır?

Hıçkırığın sebebi genel olarak karın boşluğu ile göğüs boşluğu arasında yer alan diyaframın kasılmasıdır. Günümüzde yeni doğan ve ya daha büyük bebeklerin sık sık hıçkırması genelde normaldir. Çünkü bu sindirim sisteminin gelişiminin tam yolunda gittiğini gösterir. Bir bebeğin beslenirken fazla hava yutması, doyması ya da gazının olması da bazı durumlarda hıçkırığa neden olur.

Bebeklerde hıçkırık nasıl geçer?

Hıçkırık genel bir reflekstir, bu sebep ile hıçkırığın kesin bir çözümü yoktur. Ancak denenebilecek bazı yöntemler vardır. Hıçkırık tuttuğunda genelde bebeği emzirmek ve ya sonrasında bebeği dik bir şekilde tutarak sırtına masaj yapmak da hıçkırığı geçirebilecek yöntemlerden birisidir. Hıçkırığı önleyebilecek olan bir diğer yöntem de bebeğin tek bir seferde çok fazla miktarda süt emmesini engellemek ve de sık sık az az süt emmesini sağlamaktır. Bir bebeğe az miktarlarda su içirmek de bazen çözüm olabilir ancak yeni doğan bebeğe su vermemek gerekmektedir.

Bebeklere ne zaman su verilir?

Su genel olarak yetişkinler gibi bebeklere verilmesi de oldukça önemlidir ancak ilk aylarda bebek su içmemeli sadece anne sütü ya da formül mama ile beslenmelidir. Doktor ve uzman görüşü de bebeklerin ilk altı ay sonrası su içmeye başlaması yönünde olmaktadır. İlk altı ay genelde anne sütü ve de formül mamayla sıvı ihtiyacı zaten karşılanmakta olan bebeğe su verilmesi mama ve ya anne sütü isteğinin azaltmakta ve yeterli besini alamamasına neden olabilir. Ek gıdaya geçildiği bazı dönemde ise bebeğin yemekten aldığı su miktarı azalacağı sebebi ile su ihtiyacı artacaktır. Su vermeye başlamak amacı ile en doğru dönem aslında ek gıdaya başlanan yani 6. aydan sonraki dönemdir. Bebeğe verilmekte olan suyun kaliteli ve ya temiz olması da sağlığı için oldukça önemlidir.

Çocukları niye hıçkırık tutar?

Karın boşluğu ve göğüs boşluğu arasında yer alan diyaframın kasılması ile hıçkırık oluşur. Çocuklar nefesini tutup oyun yaparken hıçkırık başına gelebilir ya da yemek yerken hava boşluğu yutması sebebi ile hıçkırık basına gelebilir.

Bebek hıçkırığı, genel olarak yetişkinlerdeki gibi de rahatsız edici değildir. Fakat ister istemez durum anneye rahatsız edici hale gelebilir. Bebeklerde hıçkırık tutmasına iyi gelen tek şey genel anlamda emzirmektir. Özellikle de bebek için en uygun doğru emzirme pozisyonunu her daim seçilmeye dikkat edilmelidir. Sürekli hıçkırık problemi yaşayan bebek var ise bebeğe biberon ile su verilebilir. Bu, hıçkırığın da geçmesine yardımcı olur.

Ayrıca bazen bazı bebekler hıçkırık nedeni ile uykuya geçemezler. Böyle olan zamanlarda da bebeğin

yutkunmasını sağlamak amacı ile diyafram kasının ani spazmını geçirir. Bazı kişilere göre parmağa limon sürerek bebeğin ağzına tattırmak. Bebeğin bilmediği bir tat olan bu ekşilik ile ani bir tat şoku yaşayıp nefesini tutmasını sağlar. Böylece bebeğim diyafram spazmı açılır ve hıçkırığı da geçer. Ancak doktorların çoğu, günümüzde bebeğin sindirimine uygun olmadığı sebebi ile limon suyunu tavsiye etmemektedir. Ek gıda dönemine geçmekte olan bebeklerde hıçkırığı önlemek için kullanılan bir alıştırma bardağı, antikolik özelliğe sahip ve hava kanallarına sahip olmalıdır. Bebek böylece hava yutmaz ve de hıçkırık sorunu yaşamaz. Ayrıca bebeklerde hıçkırık sorununu geçirmek için ayakların ortasına bastırmayı da deneyen kişiler de çok sık olarak görülmektedir.







