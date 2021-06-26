Bebeklerde hidrosel nedir?

Hidrosel belirtileri nelerdir?

Hidrosel olan bir çocuğun kasıklarında veya skrotumunda bir şişkinlik olur. Şişkinliği görebilir veya göremeyebilirsiniz ancak hissedilebilmektedir. Hidrosel, bebek ağladığında ya da pozisyon değiştirdiğinde geçici olarak boyut değiştirebilir.

Hidrosel neden olur?

Normal olarak, bir erkek bebek anne karnında gelişirken, testisleri karnında oluşmaya başlar. Daha sonra testisler kasık kanalı adı verilen bir "tünel" içinden genital bölgeye hareket eder. Kanaldan geçerken karın zarını da yanlara iter. Periton yani karın zarı, skrotumun içindeki testislerin etrafında bir kese oluşturur. Kesenin üst kısmı doğumdan önce kapanır. Bazen testisler ve periton birlikte skrotuma hareket ettiğinde, sıvı kese içinde kalır. Buna hidrosel denir.

Üç tür hidrosel vardır. Bunların ilki karın ile bağlantılı komünikan hidroseldir, böylece sıvı karnın içine ve skrotuma doğru hareket eder. İkincisi ise Buna funiküler hidroseldir, karın zarı ile bağlantının kapandığı sadece testis çevresinde sıvı bulunan türdür. Üçüncü ise hem karın hem de skrotum tarafında bağlantının kapalı olup kistik yapı oluşan kordon kisti bulunmasıdır.

Hidrosel nasıl teşhis edilir?

Genellikle bir doktor fizik muayene ile hidrosel teşhisi koyar. Bazen doktor, hidroseli doğrulamak ya da testis torsiyonu ya da kasık fıtığı gibi diğer durumları ekarte etmek için ultrason gibi görüntüleme testleri de isteyebilir.

Hidrosel nasıl tedavi edilir?

Hidroselin tedavi şekli hidroselin tipine ve konumuna, hastanın yaşına ve diğer şeylere bağlı olarak farklılık gösterir. Bebeklerdeki hidrosel genellikle çocuk 1 - 2 yaşına geldiğinde kendiliğinden geçer. Hidrosel kendiliğinden geçmezse ya da başka bir durum ile (fıtık gibi) ortaya çıkarsa, ameliyat gerekebilir.

Ebeveynler ne yapabilir?

Çocuğunuzda hidrosel varsa kontrol ve takip süreci hakkında doktorun tavsiyelerine uyulmalıdır. Hidroselde herhangi bir değişiklik olup olmadığını izlemeli ve herhangi bir değişiklik fark ederseniz hemen doktora gitmelisiniz.

Hidroselin, erkek çocukların ileriki yaşamında çocuk sahibi olma yeteneğini nadiren etkilediğini bilerek rahat olun.