Ortalamanın üzerinde veya altında bir vücut ısısı okuması otomatik olarak hasta olduğunuz anlamına gelmez. Yaş, cinsiyet, günün saati ve aktivite düzeyiniz de dahil olmak üzere vücut sıcaklığınızı etkileyebilecek bir dizi faktör vardır.

Vücut sıcaklığı her yaş için aynı mıdır?

Bebekler, çocuklar, yetişkinler ve yaşlı yetişkinler için sağlıklı vücut sıcaklığı aralıkları değişkenlik gösterir.

Yaşlandıkça vücudunuzun sıcaklık değişikliklerini düzenleme yeteneği de kaybolur. Genel olarak, yaşlı insanlar ısıyı korumakta daha fazla zorluk çekerler. Ayrıca daha düşük vücut sıcaklıklarına sahip olma olasılıkları daha yüksektir.

Yaşa dayalı ortalama vücut sıcaklıkları şu şekilde tahmin edilir:

Bebekler ve çocuklar: Bebeklerde ve çocuklarda ortalama vücut sıcaklığı 36,6°C ile 37,2°C arasında değişir.

Yetişkinler: Yetişkinler arasında ortalama vücut sıcaklığı 36,1°C’dir.

65 yaşın üzerindeki yetişkinler: Daha yaşlı yetişkinlerde, ortalama vücut sıcaklığı 36.2 °C'den düşüktür.

Sıcaklığı etkileyebilecek tek faktör günün zamanı değildir. Genç insanlar daha yüksek vücut sıcaklıklarına sahip olma eğilimindedir. Çünkü vücut ısısını düzenleme yeteneğimiz yaşla birlikte azalır.

Fiziksel aktivite seviyeleri ve bazı yiyecek ve içecekler de vücut sıcaklığını etkileyebilir. Kadınların vücut sıcaklıkları da hormonlardan etkilenir ve bir kadının adet döngüsü sırasında vücut sıcaklıkları farklı noktalarda yükselebilir veya düşebilir.

Hipotermi belirtileri nelerdir?

Çoğu insan hipotermiyi soğuk havalarda uzun süre dışarıda olmakla ilişkilendirir. Ancak hipotermi iç mekanlarda da ortaya çıkabilir. Bebekler ve büyük yetişkinler daha hassastır. Bebekler için, vücut sıcaklıkları 36.1° C veya daha düşük olduğunda hipotermi oluşabilir. Hipotermi, kışın zayıf ısıtmalı bir evde veya yaz aylarında klimalı bir odada da olabilir.

Hipotermi belirtileri şunlardır:

- Titreme

- Yavaş nefes alma

- Konuşma bozukluğu

- Bir zayıf darbede zayıf koordinasyon veya sakarlık

- Düşük enerji veya uyku hali

- Hafıza kaybı

- Bilinç kaybı

- Soğuk olan parlak kırmızı cilt (bebeklerde)

Tedavi edilmezse hipotermi hayatı tehdit edici olabilir. Bu tıbbi bir acil durumdur ve hipotermi belirtilerini fark ettiğiniz anda tıbbi yardım almalısınız.

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