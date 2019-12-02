Bebeklerde balgam ve hırıltı olduğunda uykularının bile kalitesi azalır ve derin uykuya dalamazlar. Burnunu temizlemeyi bile bilmedikleri için büyük insanlar gibi balgamını atamazlar. Durum böyle olunca ebeveynler olarak çözümler bulmamız ve uygulamamız gerekiyor. Eğer "bebeklerde hırıltı neden olur, bebeklerde hırıltı nasıl geçer ve bebeklerde balgam söktürücü yöntemler" neler olduğunu merak ediyorsanız haberimize bir bakın.

Bebeklerde hırıltı neden olur? Bebeklerde balgam nasıl geçer?

Üst solunum yolları hastalıkları nedeniyle bebeklerde balgam oluşur. Bebeklerde hırıltıya ise balgam neden olmaktadır. Bebeklerde balgam ve hırıltı geçirecek yöntemleri en doğru şekilde doktoru söyleyecektir. Bunun dışında doktorundan onay alıp evde uygulayabileceğiniz doğal çözümler ise şunlardır:

Bebeğin bulunduğu odayı çok kurutmamak gerekir. Bu yüzden odayı nemlendirmek önemlidir.

Organik okaliptüs yağı ile bebeğin göğüsüne ve sırtına masaj yapmak bebeğinize iyi gelecektir.

18 aylıktan büyük bebeklere ılık su, limon ve içerisine çok az bal karıştırarak verebilirsiniz. Bu sayede boğazları yumuşayacak ve balgamı rahatlıkla atabilecektir.

Bebeğin bolca su tüketmesi balgamı rahat atmasını sağlayacaktır.

Çörek otunu kaynatıp suyunu süzün ve ılık olarak bebeğinize içirin. Çörek otu balgam söktürücü doğal bir ilaçtır.

Ihlamur çayı içirmeniz bebeğinizin balgamı atmasında oldukça yardımcı olacaktır.

Elma ve armut kabukları, zencefil, tarçın ile kaynatılarak süzülmüş suyunun bebeğe içirilmesi bebeklerde balgam atılmasına yardımcı olur.

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