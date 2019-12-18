Bebeklerde ilk yardım nasıl olmalıdır?

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İlk yardım nedir?





Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

Solunum yolu tıkanıklığı nedir?





Solunum yolunun, solunumu gerçekleştirmesi için gerekli havanın geçmesine engel olacak şekilde tıkanmasıdır.





Kısmi tıkanma





Az da olsa, bir miktar hava geçişinin olduğu duruma kısmi tıkanma denir.

Kişi öksürür, nefes alabilir, konuşabilir. İlk yardım olarak kişiye dokunulmaz ve öksürmeye teşvik edilir.





Tam tıkanma













Hava girişinin tamamen engellendiği duruma ise tam tıkanma denir.

Kişi nefes alamaz, acı çeker gibi ellerini boynuna götürür, konuşamaz, rengi morarmıştır.





Bebeklerde tam tıkanmada ilk yardım





Tıbbi yardım istenir (112).

Bebek, ilkyardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılır,

Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesi kavranarak boynundan tutulur ve yüzüstü pozisyonda öne doğru eğilir,

Baş gergin ve gövdesinden aşağıda bir pozisyonda tutulur,

5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulur,

Diğer kolun üzerine başı elle kavranarak sırtüstü çevrilir,

Yabancı cismin çıkıp çıkmadığına bakılır,

Çıkmadıysa başı gövdesinden aşağıda olacak sırtüstü şekilde tutulur,

5 kez iki parmakla göğüs kemiğinin alt kısmından karnın üst kısmına baskı uygulanır,

Yabancı cisim çıkana kadar ya da eğer çıkmazsa çocukta bilinç kaybı, kendini salma olana kadar devam edilir.





Yanık durumlarında bebeklerde ilk yardım nasıl olmalı;













Bebeklerde/ çocuklarda yanık sırasında soğukkanlı davranılmalı, acele ile karar verilip bebeğin üzerinde bulunan giysiler çıkarılmamalıdır.

Yanıklarda ilk önce yanan bölgenin tazyikli olmayan, soğuk suya tutulması gerekmektedir.

Soğuk uygulamanın ardından yanan bölge temiz ıslak bir bezle kapatılır.

Yanıklar bebeklerde sıvı kaybı ve enfeksiyon riskinden dolayı hayati önem taşır. Bu nedenle yanığın büyüklüğüne bakılmaksızın vakit kaybetmeden bir hastanenin acil servisine gidilmelidir.

Yanığın üstüne diş macunu, yoğurt, bal gibi gıdalar asla sürülmemelidir.

Uygun olmayan tedaviler bebeklerde yanık izi kalmasına, eklem hareketliliğinde bozulmalara ve doku kayıplarına neden olabilir.





Elektrik çarpması durumlarında bebeklerde ilk yardım nasıl olmalı;





Bebekte elektrik çarpmasıyla ilgili bir durum yaşandığında panikleyerek bebeğe dokunulmamalıdır. Bebeğiniz henüz elektriği aldığı kaynakla ilişkili olabilir ve bu durumda size de elektrik akımı geçer.

Öncelikle elektriği devreden çıkartarak kesmeniz gerekmektedir.

Elektriği kesmek mümkün değilse tahta veya plastik bir cisim ile önce bebeği sonra kendinizi ortamdan uzaklaştırmalısınız.

Elektrik akımına kapılan bebeğin solunumunu ve nabzını kontrol edin.

Her durumda acil olarak ambulans ile bir sağlık kurumuna başvurun.









Dış kanamalarda ilk yardım





Yara üzerine direkt baskı yapılır,

Kanama durmazsa ikinci bir bez konarak basınç arttırılır,

Gerekirse bandaj ile sarılarak kanlanmış bezler kaldırılmadan basınç arttırılır,

Kanayan bölgeye en yakın basınç noktasına bası uygulanır,

Kanayan bölge yukarı kaldırılır,

Kanama kol veya bacaklardaysa ve kırık şüphesi yoksa kanama bölgesini kalp hizasından yukarıda tutulur.





Turnike uygulama koşulları





Uzuv kopmuşsa,

Tüm kanama durdurma uygulamaları yetersiz kalıyorsa,

Hasta/yaralının uzun mesafede taşınması gerekiyorsa,

Çok sayıda hasta/yaralının bulunduğu ortamda tek ilk yardımcı varsa uygulanır.





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