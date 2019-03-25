Bebeklerde kabızlığı önlemenin yolları

Çocuğunuzun bağırsak ve mide sisteminde ortaya çıkan bu sorun beslenememe, huzursuzluk ve günlerce çekilen karın ağrısı gibi olumsuz durumları doğurabiliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Mehmet Ali Talay özellikle bebeklerde kabızlık nedenlerini iyi saptamak gerektiğini, bebeğe daha uygun bir tedavi uygulamak için önemli olduğunu söylüyor. Bir bebeğin kabız olmasının birden fazla sebebi olabilir. Örneğin bebeklerde mevsim değişikliklerinde bile kabızlık yaşanabilir. Bebeklerde mevsim değişikliklerinde vücudundaki sıvı miktarının azalması kabızlığa yol açabilir. Eğer sadece anne sütüyle besleniyorsa bu durumda bebeği daha sık emzirmek gerekebilir.

KABIZLIK HASTALIK HABERCİSİ Mİ?

Yenidoğan bebeklerde ortaya çıkan kabızlık problemlerinin dikkatli takip edilmesi gerekmektedir. Bu dönemde kronikleşen kabızlık bazı metabolizma hastalıklarının habercisi olabilmektedir. Yenidoğan döneminde en sık görülen kabızlık nedenlerinin bebekte zihinsel geriliğe sebep olan hipotiroidi ve kalın bağırsaklarda tıkanıklık genişleme olarak tanımlanan hirschsprung hastalığıdır. Bu hastalıkların erken tespiti hayati önem taşımaktadır. Söz konusu iki hastalık da tıbben tedavi edilebilir hastalıklardır. Yenidoğan bebek ilk 48 saat içinde dışkısını yapamadıysa mutlaka inceleme yapılmalıdır. Böyle durumlarda aile muhakkak bir çocuk hekimine başvurarak gereken tetkikleri yaptırmalıdır. Haftada iki defadan daha seyrek ve sert kıvamlı kaka yapmak kabızlığa işaret eder.

BEBEKLERDE KABIZLIĞA KARŞI BESLENME ÖNERİLERİ

Bebeklerin kabız olmasını engellemek için bebek beslenmesine dikkat etmek şarttır. Anne sütü ile beslenen bebeklerde, ilk altı ay boyunca, annenin kendi beslenmesine de dikkat etmesi şarttır. Annenin kabız olması, süt yoluyla bebeği de etkileyeceğinden bebekte kabızlık görülebilir. Ek gıdalara geçişte, bebeğe kolay sindirilebilen besinlerin verilmesi ve anne sütüne devam edilmesi önemlidir. Katı besinlere yeni geçen bebeklere; pirinç, makarna gibi gıdalar vermek bebeklerde kabızlığa yol açabilir. Bu nedenle, ek besinlere yeni geçen bebeklere; muhallebi, yoğurt, meyve gibi sindirilmesi kolay besinler verilmelidir. Bir yaşından büyük bebeklerde kabızlığı engellemek için bebeklerin beslenmesine dikkat etmek gereklidir. Bebeğin hangi yiyecekten sonra kabız olduğuna dikkat edilmesi önemlidir. Zira her bebek, farklı gıdalara karşı hassasiyet gösterebilir. Bu nedenle, bebeğin neden kabız olduğu takip edilmeli, hassasiyet gösterdiği yiyecekler sıklıkla verilmemelidir.

BEBEKLERDE KABIZLIK NASIL ÖNLENİR?

Egzersiz, hem bebekler hem de çocuklarda kabızlığa iyi gelen yöntemler arasında yer alıyor. Karın üzerine masaj yapmak, bacakları karna doğru itip çekme hareketleri, bacakları büküp hafif karna doğru bastırmak çoğu zaman en azından gaz çıkartmayı sağlıyor. Çocuklarda ise hareket etmek, bağırsak hareketliliğinin devamı açısından önemlidir.

BEBEKLERDE KABIZLIK TEDAVİSİ

Bebeklerde kabızlığın giderilmesini sağlamak için, bebeğin daha fazla sıvı tüketmesini ve lifli gıdalarla beslenmesini sağlamak gereklidir. Anne sütü ile beslenen bebeklerde, annenin kabızlığı giderici besinler tüketmesi önemli olduğu gibi, ek besinlere geçmiş olan bebeklerin beslenmesinde lifli gıdalara ağırlık vermek gereklidir. Pirinç unu yerine tam tahıllı gıdaların tüketilmesi; makarna, pirinç gibi besinlere ara verilmesi önemlidir. Yoğurt, taze meyve suyu, su, bitki çayı gibi yiyecek ve içecekler de bebeklerde kabızlığın giderilmesine yardımcı olur. Bebeklerde bir haftadan uzun süren kabızlık ya da kanlı dışkı görülmesi durumunda, geciktirmeden doktora başvurmak gerektiği unutulmamalıdır.