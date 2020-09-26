Bebeklerde kabızlık zayıf karın kasları nedeniyle genellikle yenidoğan döneminde veya ek gıdaya geçildiğinde ortaya çıkar. Ek gıdaya yeni geçen bebekler katı gıdaya alışkın olmadıkları için kabızlık meydana gelir. Bebeklerde kabızlık uzun süreli olabilir. Bu durum genellikle tehlikeli bir duruma işaret etmez. Ancak bebeğiniz huzursuz hissetmeye başladığında ve dışkı yapmakta zorlandığında çeşitli yöntemlere başvurmak gerekebilir. Bebeklerde kabızlık neden olur? Bebeklerde kabızlığa ne iyi gelir sorularının cevapları bu aşamada önemlidir.

Bebeklerde kabızlık neden olur?

Bebeklerde kabızlığın en büyük nedeninin zayıf karın kasları ve katı gıdaya geçiş olduğunu yukarıda bahsettik. Bunların dışında bebeklerde kabızlığın nedenlerini şu şekilde sıralayabiliriz;

Meyve ve sebze gibi yeterince yüksek lifli yiyecekler yememek

Yeterince sıvı içmemek

Sadece anne sütüyle beslenen bebeklerde annenin yeterince sıvı almaması ve lifli gıdalar tüketmemesi

Mama ile beslenen bebeklerde de aynı zamanda kabızlık meydana gelmesi normal karşılanır.

Bazen bebeğiniz gerçekten kabız değildir, ancak bağırsak hareketi için kendi programını belirlemesi için zaman verilmelidir. Normalde bir bebeğin dışkısı yumuşaktır ve kolayca taşınabilir. Bir bebek kabız olmasa bile, bağırsak hareketleri düzensiz olabilir.

Nadir durumlarda, kabızlık sinir eksikliğinden veya alt kalın bağırsakta yapısal problemlerden kaynaklanabilir. Doktorunuz gerekli olduğunu düşünürse bebeğiniz bu koşullar için test edilebilir.

Bebeklerde kabızlık belirtileri

Geçmesi zor olan seyrek dışkı

Küçük, sert küçük çakıl taşları gibi oluşan dışkılar

İçeride kalan katı dışkının etrafından geçebilecek sıvı dışkı ( ishal gibi )

Karnının gazla şişmiş olması

Ağrılı kramplar

Bebeklerde kabızlığa ne iyi gelir?

Bebeklerde kabızlığa ne iyi gelir, sorusunun cevabı oldukça basittir. Bebeğiniz eğer katı gıdaya geçtiyse ve kabızlık sorunuyla karşı karşıya kaldıysanız beslenmesinde basit değişiklikler yaparak, kabızlığını giderebilmeniz mümkün olacaktır.

• Bebeğiniz lifli beslenecek yaştaysa, ona meyve ve sebze verebilirsiniz.

Egzersiz

Bir bebeğin bacaklarını hareket ettirmek kabızlığı hafifletmeye yardımcı olabilir.

Yetişkinlerde olduğu gibi, egzersiz ve hareket bebeğin bağırsaklarını uyarma eğilimindedir.

Bununla birlikte, bebekler henüz yürümüyor ve hatta emeklemiyor olabileceğinden, bir ebeveyn veya bakıcı, kabızlığı gidermek için egzersiz yapmalarına yardımcı olmak isteyebilir.

Ebeveyn veya bakıcı, bisiklete binme hareketini taklit etmek için sırtüstü yatarken bebeğin bacaklarını nazikçe hareket ettirebilir. Bunu yapmak bağırsakların çalışmasına ve kabızlığı gidermesine yardımcı olabilir.

Ilık duş

Bir bebeğe ılık bir banyo yaptırmak karın kaslarını gevşetebilir ve gerginliğini durdurmasına yardımcı olabilir. Kabızlık ile ilgili bazı rahatsızlıkları da giderebilir.

Bebeklerde kabızlığa ne iyi gelir? Bebek beslenmesinde yapılabilecek değişiklikler

Bebeğin beslenmesinde yapacağınız değişiklikler kabızlığa yardımcı olabilir, ancak bunlar bebeğin yaşına ve beslenmesine bağlı olarak değişecektir.

Anneler bebeğini emzirirken, süt ürünleri gibi belirli yiyecekleri diyetinden çıkarabilir. Yardımcı olan diyet değişikliklerini belirlemek biraz deneme yanılma gerektirebilir ve diyetteki değişikliklerin bebeğin kabızlığı üzerinde hiçbir etkisi olmaması oldukça olasıdır.

Mama ile beslenen bebekler için, bir ebeveyn veya bakıcı farklı türde bir mama denemek isteyebilir. Önce bir çocuk doktoruna danışmadan yumuşak veya süt içermeyen bir mama geçmek en iyisidir. Bir değişiklik bir fark yaratmazsa, farklı mamaları denemeye devam etmenin yardımcı olma olasılığı düşüktür.

Bir bebek katı yiyecekler yiyorsa, ebeveynler veya bakıcılar iyi lif kaynakları olan yiyecekler sunmaya çalışmalıdır.

Birçok meyve ve sebze, yüksek lif içeriği nedeniyle bağırsakları uyarmaya yardımcı olabilir.

Kabızlığı olan bebekler için iyi yiyecek seçenekleri şunları içerir:

Kabuksuz elma

Brokoli

Yulaf ezmesi

Şeftali

Armut

Erik

Susuzluk

Küçük bebekler, susuzluklarını anne sütünden veya mamadan aldıkları için tipik olarak ek sıvılara ihtiyaç duymazlar.

Bununla birlikte, kabız olan bebekler az miktarda ekstra sıvıdan yararlanabilir.

Pediatristler bazen 2-4 aylık olduklarında ve kabız olduklarında bebeğin diyetine az miktarda su veya bazen meyve suyu eklemeyi önermektedir.

Masaj

Kabızlığı gidermek için bir bebeğin midesine masaj yapmanın birkaç yolu vardır. Bunlar şunları içerir:

Mide üzerinde saat yönünde dairesel hareketler yapmak için parmak ucunu kullanın.

Parmakları saat yönünde dolaştırın.

Bebeğin dizlerini ve ayaklarını bir arada tutarak ayakları nazikçe karnına doğru itin.

Parmak ucuyla göğüs kafesinden aşağıya doğru okşayarak göbek deliğini geçmeden masaj yapın.

Elma suyu

Az miktarda saf elma suyu dışkıyı yumuşatmaya yardımcı olabilir.

Ne zaman doktora görünmek gerekir?

Bebek bir veya iki gün sonra dışkı yapmadıysa ve aşağıdakiler gibi başka belirtiler varsa, bir çocuk doktoru aramanız önerilir:

Dışkıda kan

Huysuzluk

Karın ağrısı

Tedavi etmenize rağmen bir düzelme yoksa

Tedavi tipik olarak ev ilaçları ile başlar. Ev ilaçları işe yaramazsa, doktor bebeği muayene edebilir ve nadir durumlarda ilaç desteği gerekebilir.







