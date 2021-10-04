Bebeklerde kaka rengi ve kıvamı ailelerin önem verdiği konulardan birisi. Çünkü bebeğin kakası sağlık durumu hakkında çok önemli işaretlere sahip. Biz de Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Palabıyık'tan bebeklerde kaka rengi ve kıvamı ile ilgili değişikliklerin bebeğin sağlığı konusunda ne anlama geldiğini öğrendik.

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Bebeğin dünyaya geldiği ilk günlerde kakası siyaha yakın renkte olabilir. Bu kaka 4-5 günden sonra sulanır, altın sarısı bir renk alır ancak bebeğin kakasını ilk 48 saat içinde yapmaması bir sorun anlamına gelebilir.

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Bebeğin sayfa yollarındaki tıkanıklık varsa, karaciğerden bağırsağa bir sayfa akımı olmadığında bebek açık renkte, kimi zaman beyaz-gri bir renkte kaka yapabiliyor. Bu renk kakalar karaciğer sorunlarına işaret ediyor.

Bebekte enfeksiyon hastalığı varsa, bağırsakta küçük kanamalar olabiliyor. Bu da bebeğin kakasının renginin koyulaşmasına yol açabiliyor.

Bebekte bağırsak enfeksiyonu oluşmuşsa, bebekte dizanteri türünde bir enfeksiyon varsa, bağırsakki kanamalara bağlı olarak bebeğin kakası koyu renk olabiliyor.

Bebekte ilaç kullanılması gerekmişse, bu ilaçlar kaka rengini boyayabiliyor.

Keza, bebeklerde dördüncü aydan itibaren kullanılmaya başlanan demir ilaçları da kaka renginin koyulaşmasına yol açabiliyor.

Bebek çok gürültülü kaka yapıyorsa, bebeğin poposunda pişik görüyorsanız, bu gürültü bebekte laktoz intoleransı (laktoz alerjisi) anlamına gelebiliyor. Bebeklerde alerji sorunu için doktorunuzla görüşmeniz gerekiyor.

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Bebeğin kakasının ekşi olması

Bebeğin kakası yenidoğan döneminde kokusuz oluyor. Ancak zaman ilerledikçe anne sütü alan bebeklerin kakası ekşi kokabiliyor.

Yenidoğan döneminde bebek sadece anne sütü ile besleniyorsa, bebeğin kakasının ekşi kokması normal olarak kabul ediliyor.

Bebeklerde ek gıdaya geçildiğinde kakanın kokusu keskinleşiyor. Bu, fizyolojik ve normal bir durum olarak değerlendiriliyor.

Bebek kakası kıvamı

Bebek sadece anne sütü ile besleniyorsa, kakaları yumuşak kıvamda oluyor.

Bebek çok sert, koyu kıvamda ve yapışkan kıvamda kaka yapıyorsa, bu, bebeğin beslenme şekliyle alakalı görülüyor.

Formül mamalarla beslenen bebeklerin kakaları çok aşırı sert olmasa da daha koyu kıvamlı ve yapışkan hale gelebiliyor.

Bebek anne sütü ile değil de inek sütü ile besleniyorsa, kakanın kıvamı sertleşebiliyor. Rengi daha açık renk oluyor.

İnek sütündeki yağ anne sütünden farklı ve sabunlaşmaya başladığından bebeğin ıkınarak zor kaka yapmasına yol açabiliyor.

Ek gıda döneminde kaka renginde değişiklikler

Bebeklerde ek gıdaya geçildiğinde kakanın kokusunun keskinleşmesi fizyolojik ve normal bir durum olarak değerlendiriliyor.

Ancak ek besin döneminde bebekte çölyak gibi bir hastalık varsa, bebek besin almaya başladığında kaka renginde değişiklik oluşabiliyor.

Bebeğin kakasının çok kötü kokması

Ek besin döneminde bebeğin kakasının kokusunun keskinleşmesi normal kabul edilse de kötü kokan kakaya şu durumlar eşlik ediyorsa, bir enfeksiyon durumu söz konusu olabileceğinden doktorunuza danışmanız gerekiyor: