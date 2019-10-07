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Özellikle yenidoğan bebeklerde görülen düşük kan şekeri tedavi edilmediğinde ciddi sıkıntıları beraberinde getirir. Kilolu doğan veya anne karnında tam anlamıyla gelişemeyen bebeklerde düşük kan şekeri ortaya çıkmaktadır. Bebeklerde kan şekeri değeri kaç olmalı, bebeklerde kan şekeri düşüklüğü belirtileri, Bebeklerde kan şekeri düşüklüğü hangi hastalıklara bağlı gelişebilir gibi en çok sorulan soruları sizler için Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdulkerim ELMAS’a sorduk. İşte bebeklerde kan şekeri düşüklüğü ile ilgili mutlaka bilinmesi gerekenler…

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Kelime anlamı olarak "Hipo-düşük, glisemi-kan şekeri" demek olan "Hipoglisemi" nin yenidoğan bebeklerde, Term (zamanında doğan) ve Prematüre (erken doğan bebek) bebeklerde kan şekerinin 45-50 mg/dL'nin altında olmasını ifade eder.

Bebeklerde kan şekeri kaç olmalıdır?

Term ve sağlıklı bir bebekte ilk 24 saatte kan şekeri 45'in üzeri olmalıdır. 24 saatten sonra kan şekeri 50 mg/dL'nin üzerinde olmalıdır. Prematüre ve yüksek riskli bebeklerde kan şekeri en az 36 mg/dL olmalıdır.

Bazı bebeklerde kan şekeri düşüklüğü açısından yakın takip gerekmektedir. Özellikle Diyabetik anne bebeklerinde, LGA dediğimiz 4 kilonun üzerinde doğan bebeklerde, SGA dediğimiz 2.5 kilonun altında doğan bebekler, anne karnında gelişme geriliği yaşayan bebekler, yetersiz beslenen bebekler, zor doğuma maruz kalan bebeklerde, kan grubu uyuşmazlığına bağlı sarılık olan bebeklerde, doğum sonrası enfeksiyon geçiren bebekler, vücut ısısını koruyamayan bebeklerde, bazı özel ilaçları kullanan annelerin bebekleri (steroid, beta reseptör blokeri, terbütalin vs) hipoglisemi açısından riskli kabul edilirler. Böyle bebeklerde doğum sonrası 2. ve 6. saatlerde kan şekeri ölçümü yapılmalıdır.

Bebeklerde kan şekeri düşüklüğü nasıl belirtiler verir?

Hipoglisemi her zaman belirti vermeyebilir. Tremor (titreme), irritabilite, reflekslerde artış, tiz sesle ağlama, konvülziyon (nöbet geçirme), apne (solunum durması), uyk hali, uyandırılmada zorlanma, siyanoz (morarma) ve hipotermi (vücut ısı düşüklüğü) kan şekeri düşüklüğünün belirtileri arasında yer alır.

Bebeklerde kan şekeri düşüklüğü hangi hastalıklara bağlı gelişebilir?

Öncelikle kan şekeri düşüklüğünü iki grupta incelemek gerekir; Geçici hipoglisemi ve Dirençli hipoglisemi.

Geçice hipoglisemiye yol açan nedenler arasında, beslenme eksikliği, annede doğum öncesi yüksek kan şekeri, annenin ilaç tedavileri, düşük yada yüksek doğum ağırlıklı bebekler, annede diyabet, enfeksiyon, solunum zorluğu, zor doğum, soğuğa maruziyet, kan grubu uyuşmazlığı sayılabilir.

Dirençli hipoglisemi sebepleri ise bebekte insülin yüksekliğine yol açan doğumsal hastalıklar, genetik hastalıklar, metabolik hastalıklar, tümörler, hormonal bozukluklardır (büyüme hormonu eksikliği, böbrek üstü bezi eksikliği, hipofiz bezi yetmezliği, ACTH eksikliği vb).

Kan şekeri düşüklüğünün bebekler üzerindeki etkileri nelerdir?

Hipogliseminin bebek üzerindeki etkisi genel olarak enerjisi için şeker kullanan beyin dokusu üzeerinedir. Uzun süreli şeker düşüklüğü yaşayan bebeklerde beyin fonksiyonlarında azalma, IQ da düşme meydana gelir. Serebral palsi denen engellilik hali oluşabilir.



