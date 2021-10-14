Bebeklerde kulak deldirme ne zaman olmalı?

Bebekler dünyaya yeni geldikleri zaman ciltleri oldukça hassas bir yapıda bulunmaktadır. Aynı zamanda yeni doğan bebeklerin kulak memesi de oldukça ince bir yapıya sahiptir. Yeni doğan bebeklerde küpe takılması önerilmemektedir. Küpe taktırma işleminin en erken 4 yaşında olması tavsiye edilmektedir. Daha küçük yaşlarda kulak deldirilme işlemi sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek bir takım problemlerin olduğunu söylemek mümkündür.

Kız çocuklarında küpe oldukça sevimli bir aksesuar olarak göze çarpmaktadır. Küpenin takılabilmesi için ise öncelikli olarak kulak deldirme işleminin yapılması gerekmektedir. Kulak deldirme işlemi her yaştan kişiye uygulanabilen bir işlem olmasına rağmen söz konusu çocuklar olduğu zaman daha hassas bir işlem olarak ifade edilebilir. Kulak deldirme işlemi sırasında cildin ve kıkırdağın delinmesi ile birlikte kulağa takı takılması mümkün olabilmektedir.

Kulak deldirmek için ne zaman uygundur?

Kulak deldirme işlemi sırasında çocuğun yapılacak olan işlem ile ilgili olarak öncesinde bilgilendirilmesi ve bu konuda istekli olması gerekmektedir. Bu yüzden de çocuğun küpe taktırmadan önce sizi anlayabileceği bir yaşta bulunması gerekiyor. Küçük çocuklarda ve bebeklerde küpe takılması önerilmemektedir. Küçük yaşlarda küpe taktırmak isteyen kişilerin bebeklerinin kulaklarını deldirebilecekleri en erken yaş iki olarak belirlenmiştir. Ancak iki yaşındaki bir çocuk kulağında bulunan küpeyi tutarak çekebilir veya çıkarmaya çalışabilir. Bu durumda hem kulağına zarar verebilir hem de küpeyi çıkarması durumunda küçük olan bu parçayı yutabilir.

Kız çocukları genel olarak kulak deldirmek için istekli olmaktadır. Ancak istemeyen çocukları ise zorlamamak gerekmektedir. Kulağında ki küpeyi çekerek koparma tehlikesi bulunan yaştaki çocuklara ve bebeklere küpe taktırılmamalıdır. Küçük çocuklar için seçilen küpelerin sabit olması önerilmektedir. Sallanan küpelerin ise daha ileriki yaşlarda bulunan çocuklarda kullanılması tavsiye edilmektedir.

Kız çocuklarda kulak deldirme nerelerde yapılır?

Kız çocuklarının küpe takabilmeleri için öncelikli olarak kulaklarını deldirmeleri gerekmektedir. Kulak deldirme işlemleri ise kuyumcularda, züccaciyelerde ve eczanelerde gerçekleştirilmektedir. Kulak deldirme işlemi sırasında yapılacak işlemle ilgili olarak çocuğun bilgili ve istekli olması süreci kolaylaştıracaktır. Kız çocukları genel olarak küpe taktırmak konusunda hevesli oldukları için kulak deldirme işlemi oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Çoğu zaman ise çocuklar ilk küpeyi taktırdıktan sonra acıdığı için ikinci küpeyi taktırmak istemeyebilirler. Böyle durumlarda ise çocukları kulak deldirme işlemi için fazla zorlamamak gerektiğini söylemek mümkündür.

Kulak deldirme işlemi nasıl yapılır?

Kulak deldirme işlemi yapılırken çoğu yerde öncelikli olarak uyuşturma işlemi yapılmaktadır. Kulağa bir sprey sıkılarak veya krem sürülerek öncelikli olarak kulağın uyuşturulması sağlanır. Sonrasında ise kulağın delinmesi için delinecek olan yer işaretlenir ve tabancayla delme işlemi gerçekleştirilir. Tabancanın içerisine yerleştirilen küpe ile delme işlemi sırasında küpenin de takılması sağlanır. Ancak hala bazı yerlerde uygulama esnasında uyuşturma işlemi yapılmamaktadır. Bu yerlerde ise küpe takma işlemi direk olarak gerçekleştirilmektedir. Kulak deldirme işlemini yaptırmadan önce yaptıracağınız yerin ne şekilde bir uygulama yaptığını araştırabilir ve kulak deldireceğiniz yeri buna göre seçebilirsiniz.

Eskiden sadece kuyumcularda yapılan kulak deldirme işlemi günümüzde bu işlemin daha steril şartlarda gerçekleştirilmesi için eczanelerde de yapılmaya başlanmıştır.







