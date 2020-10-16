Bebeklerde kusmaya ne iyi gelir?

Bebeklerde kusmaya neyin iyi geldiğini açıklayan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Banu Yazıcı, kusma ile birlikte görülen ve ciddiye alınması gereken durumlardan bahsetti.

Bebeklerde eğer beslenme sonrasında ağzının kenarında akan kusma şeklinde ise mide içeriğinin fazlasını kusma anlamına gelir. Bazen anne sütü fazla iken bu durumu görebiliyoruz, özellikle ilk 4 ay bebeklerde fizyolojik reflü dediğimiz bir durum görülmektedir. Mide kasları henüz gelişmediğinde pozisyonla ve bebek ıkındığında mide içeriği ağzına gelerek kusmaya neden olabilmektedir. Bu kusma atakları sayısına ve bebeğin kilo alımı takip edilir, kilo alımında sonra varsa mide içeriğini biraz daha yoğunlaştıran ilaçlar verilebilir. Bebeğin baş mesafesi uyurken 45 derece yüksekte tutulur, beslenme aralıkları açılabilir. Ancak 4 bazen 6 aydan sonra bu durum düzelir düzelmezse ileri araştırma yapmak gerekir.

Kusma bazen patolojik olabilir, normalde kusmayan bir bebek kusmaya başlarsa özellikle fışkırır tarzda kusuyorsa bir bağırsak tıkanıklığı sonucunda oluşmuş olabilir böyle bir durumda acilen hekime başvurmak gerekir. Eğer kusma ile birlikte ateş, huzursuzluk varsa idrar yolu enfeksiyonu olabilir, hekime başvurmak gerekir, antibiyotik tedavisi alması gerekir.

Kusma ile bir birlikte eşlik eden durumlar önemlidir; ateş, ishal, iştahsızlık, bilinç durum bozukluğu gibi… Böyle bir durum söz konusu ise mutlaka hekime başvurmak gereklidir.