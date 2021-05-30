Bebeklerde öğün sıklığı ve aralığı ne kadar olmalı?

Diyetisyen Hülya Çağatay konu hakkında bilgiler verdi.

Bu 6 aylık sürede bebeğin bütün besin ihtiyacı karşılanmaktadır. Ancak altıncı aydan sonra sadece anne sütü bebeğin besin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmez ve Dünya Sağlık Örgütünü’ n de önerdiği gibi 6. aydan sonra anne sütüne ek olarak tamamlayıcı besinlere başlanması gerekir.

Tamamlayıcı besinleri almaya başlayan bebeklerde öğün sıklığı yeterli bir şekilde olmalıdır. Öğün aralıkları ise çok uzun ya da çok sık olmamalıdır. Bunun yanında öğünlerde uygun besinlerin verilmesine, besinlerin çeşitli olmasına, verilen besinlerin hijyenine de dikkat edilmesi gereklidir. Dikkat edilmesi gereken diğer bir konu ise bebeklerde öğün sıklığı’ nın gerekenden daha fazla olmaması gerektiğidir. Bu durum anne sütünün daha az alınmasına neden olabilir.

Bebeklerde öğün sıklığı ve aralığı belirlenirken verilen besinin enerji yoğunluğuna, öğün başına tüketilen miktara, anne sütünün miktarına, bebeğin büyüklüğüne ve iştahına bakılmalıdır.

Tamamlayıcı besinlere geçiş yapıldığında, sağlıklı beslenen anne tarafından emzirilen bebeğin öğün sıklığı aylara göre değişkenlik göstermektedir.

6-8. aylar arasında olan bebeklerde sık sık emzirmenin yanında öğün sıklığı günde 2-3 kez, 9-11. aylar arasında emzirmenin yanında 3-4 kez, 12-24. aylar arasında 3-4 kez olmalıdır. 12-24 aylar için günde 1-2 kez de ek besleyici ara öğünler eklenmelidir. Unutulmamalıdır ki verilen öğünlerin yanında bebekler 2 yaşına kadar emzirilmeye devam edilmelidir. Eğer öğünlerde alından enerji yoğunluğu düşükse ya da anne sütü almıyorsa bebeklerde öğün sıklığı artırılmalıdır. Öğün aralıkları ise bebeğe göre değişmekle birlikte ek besinler 3-4 saatte bir verilebilir. 6. aydan 2 yaşına kadar bebek istediğinde emzirilmelidir.



