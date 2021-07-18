Bebeğini en iyi ve en sağlıklı şekilde büyütmek isteyen anneler, bebekleri kustuğunda telaşlanabilir ve akıllarına kötü şeyler gelebilir. Fakat bebeklerde peynir gibi kusma genellikle normal kabul edilir ve endişelenmeyi gerektirmez. Bebeklerde peynir gibi kusma nedenleri haberimizde.

BEBEKLER NEDEN PEYNİR GİBİ KUSAR?

Bebeklerde kusma, genellikle emzirme sonrasında ya da geğirdikten sonra olur. Bebeklerin kusmuğu genellikle de ekşi kokuludur. Bebeğinizin emdiği sür, midesinde asidik sıvı ile birleştiği zaman peynir kesiği gibi bir görünüme sahip olur. Aslında bebeklerin çıkardığı bu beyaz sıvı, anne sütüdür. Bir şey yediğimizde ya da içtiğimizde besinler yemek borusundan mideye geçer ve midede besinler asitle karışır.

Daha sonra sindirim için yavaş yavaş bağırsaklara doğru iner. Yemek borusu ile mide arasında bir valf bulunur. Bu valf, midemizdeki besinlerin yukarı çıkmasına engel olur. Bebeklerin çok sık kusmasının nedeni ise, valfin henüz tam anlamı ile gelişmemiş olmasından kaynaklanır. Bebeklerin midesi küçük olduğu için fazla beslendikleri zaman valfin yukarısına kolayca ilerler. Bunun sonucunda da kusma meydana gelir.

BEBEKLERDE KUSMA SEBEPLERİ

Bebeklerdeki kusma, genellikle risk oluşturmaz. Bebekler genellikle fazla besinleri çıkarttıkları için kusarlar. Özellikle doğumdan sonraki ilk haftalar için kusmalar normal karşılanır. Fakat bebeklerde ateş olmadan kusma, bazı rahatsızlıkların göstergesi olabilir. Bu rahatsızlıklardan bazıları şunlardır;

Gastroenterit: Halk arasında mide gribi olarak bilinen bir rahatsızlıktır. Bu hastalığa genellikle bulaşıcı bir bağırsak enfeksiyonu neden olur ve 1 hafta içinde kendiliğinden geçer. Aynı zamanda şiddetli gastroenterit, bebeklerde dehidrasyona neden olabilir. Dehidrasyon, vücuda alınan sıvıdan fazlasını kaybetme durumudur ve bu da oldukça tehlikelidir.

Bebek reflüsü: Bebek reflüsü pek çok bebeğin ilk aylarda yaşadığı bir sorundur. Bebeklerde valfin henüz gelişmemiş olmasından kaynaklanır. Bebeğiniz sağlıklı görünüyorsa panik yapmanıza gerek yoktur.

Kulak enfeksiyonu: Yetişkinlere nazaran çocuklarda kulak enfeksiyonu daha çok görülür. Bu rahatsızlık, ilaçla tedavi edilmese bile genellikle 1-2 hafta içinde kendiliğinden geçer.

Aşırı sıcak bir ortam: Bebeğinizi kat kat giydirmeden önce ortamın ısısına dikkat etmeniz gerekir. Sıcak ortamda fazla giydirilen bebek, ısıyı ter yolu ile atamadıkları durumlarda kusabilir.

Glaktozemi: Süt ve süt ürünlerinde bulunan galaktoz isimli şekerin sindirilmesinden sorumluenzimin üretilememesi nedeni ile ortaya çıkar.



