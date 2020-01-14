Özellikle yenidoğan bebeklerde yaygın olarak görülen pişik, kızarıklık, kaşıntı ve yanma ile kendini gösteren cilt tahrişidir. Bebeğinizin bezinin havasız kalması veya nemli olma durumlarında sıklıkla yaşanır. Ancak pişiğe neden olan başka faktörler de vardır. Peki, ‘Bebeklerde pişik neden olur?’, ‘Pişik nasıl geçer?’ İşte bebeklerde pişiği önlemenin yolları…

Bebeklerde pişik neden olur?

Alerjiler: Bebeğinizin cildi bebek bezindeki parfümler, sabunlar veya boyalar nedeniyle tahriş olabilir. Bebekler ayrıca kıyafetlere, bebek mendillerine veya bebek banyo ürünlerindeki bileşenlere alerji geliştirebilir. Kısa süre önce bebek bezinde marka değiştirdiyseniz veya yeni bir ürün denediyseniz bebeğinizin cildinin hemen tahriş olduğunu görebilirsiniz. Bebeğiniz alerjik reaksiyon yaşıyor olabilir.

Antibiyotik kullanımı: Bebeğiniz antibiyotik kullanıyorsa, bu "zararlı" bakterilerin yanı sıra yararlı bakterileri de öldürebilir. Emziriyorsanız ve antibiyotik alıyorsanız, bebeğiniz de pişik geliştirebilir.

Enfeksiyon: Bebeklerde pişik genellikle bir mantar enfeksiyonu nedeniyle de görülebilir. Bebeğinizin bezi, enfeksiyona yol açabilecek sıcak ve nemli bir alandır. Candida albicans mantarı, bebeklerde pişiğe ve döküntülere neden olan yaygın bir durumdur. Genellikle ciltte kırmızı noktalar veya kabarcıklar oluşabilir.

Tahriş: İdrar ve dışkıdan kaynaklanan nem, ıslaklık ve asit de bebek pişiğine neden olabilir. Pişik, özellikle bebeğinizin ıslak bez ile uzun süre kalması veya ishal gibi durumları yaşamasından kaynaklanır.

Pişik nasıl geçer?

Bebeklerde pişik ancak bebeklerinizin altını olabildiğince temiz ve kuru tutmakla geçirebilirsiniz. Ebeveynleri bebeklerde pişiği önlemek için;

Islaklık işareti gördüğünüzde bebek bezinin değiştirin,

Bebeğinizin pişiğini nazik bir bezle temizleyin,

Bebeğinizin cildini bir süre havalanmasını sağlayın,

Uygun bir bebek pişik kremi uygulayın.