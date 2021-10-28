Bebeklerde reflü nasıl anlaşılır?

REFLÜ VE REGÜRJİTASYON NEDİR?

Reflü mide içeriğinin istemsiz bir şekilde yemek borusuna çıkmasıdır.

Regürjitasyon ise mide içeriğinin gözle görülür halde ağızdan çıkmasıdır. Yenidoğan ve süt çocukluğunda regürjitasyon tüm çocuklarda görülebilen normal bir durumdur. Birinci haftadan sonra altıncı aydan önce görülür, 4-6 aylıkta genel olarak pik yapar ve sonradan azalarak kaybolur. Regürjitasyonda büyüme gelişme normaldir, hastada organik herhangi bir bozukluk yoktur.

Reflüde ise mide içeriği yemek borusuna gelip gittikçe yemek borusunun iltihabı, apne, reaktif hava yolu hastalığı, akciğere kaçma, beslenme ve yutma zorlukları veya gelişme geriliği gibi birtakım komplikasyonlar ortaya çıkar. Biz bu duruma gastroözofageal reflü hastalığı adını veririz.

BEBEKLERDE REFLÜ BELİRTİLERİ NELER?

Reflü bulguları sindirim sistemi ile ilgili veya sindirim sistemi dışı bulgularla kendini gösterir. Şu durumlar bize reflüyü düşündürür:

Emmeyi reddetme, kendini geriye atma,

Kilo almada azalma,

Ses kısıklığı,

Tekrarlayan alt ve üst solunum yolu bulguları,

Akciğer bulguları,

Kansızlık,

Özellikle yatar pozisyonda öksürük olması,

Uyku apnesi.

REFLÜ VE REGÜRJİTASYON BEBEKLERDE SIK GÖRÜLEN SORUNLAR MI?

Bebeklerde reflü hastalığı fizyolojik yani normal bir durum değil, yüzde 2-8 oranında görülür. İlk haftadan itibaren başlayabilir. Regürjitasyona gelince... 4 aylık sağlıklı bebeklerin yüzde 41-67’sinde günde birden fazla regürjitasyon vardır. 6’ncı aydan sonra azalır, yürümeye başladıktan sonra geçer.

BEBEKLERDE REFLÜNÜN SEBEPLERİ NELERDİR?

Reflü; midede anatomik bozukluklara, itme dalgalarının koordinasyon kusuruna, alt özofagus (yemek borusu) kas zayıflığına, mide boşalım zamanının uzun olmasına, artmış mide asiditesi veya safra kaçaklarına, Helikobakter pilori enfeksiyonuna bağlı olabilir. Bir de sekonder reflü dediğimiz bir durum var, burada reflünün altında başka bir hastalık vardır. Enfeksiyon hastalıkları, nörolojik hastalıklar, idrar yolu enfeksiyonları, metabolik, kardiyolojik, solunum sistemi hastalıkları ve besin alerjilerinde sekonder reflü görülür.

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Reflüde anatomik bir bozukluk düşünülüyorsa mide pasaj filmi çekilir. Reflüyü en iyi gösteren 2 yöntem vardır. Bunlardan biri, yemek borusuna gelen asidin sıklık ve miktarını 24 saatte ölçen pHmetredir. Diğeri de mide ve yemek borusunu hem görmemizi hem de biyopsi almamızı sağlayan gastroskopidir.





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