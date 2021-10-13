Günümüzde bebeklerde ortaya çıkan ses kısılmasının çeşitli nedenleri olabilir. Tek başına bir hastalık nedeni ile ses kısılmaz. Ses kısılması aslında başka bir hastalığın habercisi olabilir. Bebeklerde ses perdesinde oluşan çatallaşma ve ya boğuklaşma ses kısıklığının da nedenleri arasında gösterilebilir. Özellikle bebeklerde meydana gelen her türlü ses kısılmasının da birbirinden farklı nedenleri ortaya çıkabilir. Çoğu zaman ses kısılması herhangi bir müdahale gerektirmeden geçer. Bazı durumlarda ise evde tedavi yöntemleri uygulanabilir. Bu şekilde de bebeklerdeki ses kısılmasının önüne geçilecektir. Boğaz reflüsü ise bebeklerde ortaya çıkan ses kısılmasının nedeni olabilir. Mide asidi de ses kısılmasına yol açabilir.

BEBEKLERDE SES KISILMASI NEDEN OLUR? BEBEKLERDE SES KISILMASI NASIL GEÇER?

Bebeklerde ses kısıklığının temel nedenlerinden bir tanesi de reflü olabilir. Ayrıca mide asidinin yukarıya çıkması sonucu ses kısılabilir. Bebeklerde ses kısıklığı yaşandığı takdirde mutlaka iyi bir sağlık merkezine gidilmelidir. Evde yapılan bitkisel çözümler kullanılarak da ses kısıklığının geçmesi sağlanabilir. Bebeklerde ses kısılmasının bilinen en iyi tedavisi anne sütü tüketilmesidir. Annenin bebeğini sık sık emzirmesi ile birlikte bebeğin boğazı da yumuşar. Bu şekilde bebeğin ses telleri de düzelecektir.

Bitkisel yollar ile bebeklerde ses kısılması tedavi edilebilir. Bebeklerde ses kısıklığının çözümü için ada çayı tüketilebilir. Ada çayı bebeklerdeki ses kısıklığını gidermede oldukça etkilidir. Turp suyu ve bal karışımı ile bebeklerdeki ses kısılması da giderilebilir. Bal ve turp suyu karışımı bebeklerde balgam ve boğaz enfeksiyonlarını da kısa bir sürede giderecektir.

SES TELLERİNDE NODÜL NEDEN OLUR?

Ses tellerinde belli aşamalarda nodül oluşabilir. Nodüllerin ise en bilinen özellikleri iki taraflı ve simetrik olarak kalınlaşabilmeleridir. Ses telleri uzun süre hiç dinlendirilmediği takdirde nodül oluşumu ortaya çıkabilir. Ses tellerinin uzun süre dinlendirilmemesi nedeni ile ses travması yaşanır. Ses travması neticesinde nodüller daha fazla oluşabilir. Ses tellerinin uzun süreli ve yüksek kullanımlarının da önüne geçilmelidir. Hatalı ses telleri kullanımında nodül oluşumu daha da artabilir. O nedenle ses telleri belli aralıklar ile dinlendirilmeli.

SES KISIKLIĞINA NE İYİ GELMEKTEDİR?

Günümüzde ses kısıklığı yaşandığında mutlaka erken müdahale yapılmalıdır. Özellikle bebeklerde ve çocuklarda ses kısıklığı oluştuğunda mutlaka en kısa zamanda bir sağlık merkezine gidilmelidir. Uzman hekim tarafından doğru kontroller de yapılabilir. Bunun sonrasında uygun tedavi yöntemi belirlenir. Grip gibi viral bir şekilde gerçekleşen ses kısıklığı durumunda burun antiseptik su ile temizlenmelidir. Bu şekilde antiseptik su ile temizlenen burun boğaz nodüllerine de iyi gelebilir. Kolik bebekler çok sık ağlarlar. Ağlama nöbetleri ise bebeklerin sesinin kısılmasına yol açabilir.

BEBEKLERDE SES KISIKLIĞI İLE İLGİLİ BİLİNMEYENLER

Bebeklerde ses kısıklığı yaşanması durumunda doğru tedavi yöntemleri belirlenmelidir. Bebeklerde ek gıdaya geçilmesi ile birlikte ses tellerinde kısılmalar olabilir. Sürekli ağlayan bebeklerin sesleri de çok çabuk kısılır. Ses kısılmalarında en iyi tedavi yöntemlerinden bir tanesi de anne sütü tüketimi olarak bilinmektedir. Düzenli anne sütü tüketimi ses tellerinin de iyileşmesini sağlar. Bebeğin boğazının yumuşaması için ada çayı da kullanılabilir. Doğru besinler ve doğal yöntemler ile bebeklerdeki ses kısıklığı da önlenmiş olur.







