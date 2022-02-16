Bebeklerde sivilce neden olur? Ucu iltihaplı sivilce nasıl geçer?

Bebeklik döneminde çok sık rastlanılan cilt problemlerinden birisi de sivilcelerdir. Nadiren sırt bölgelerinde görülebilen sivilceleri zararsız olsa da ebeveynleri rahatsız etmektedir.

BEBEKLERDE SİVİLCE NEDEN OLUR?

Bebeklerde çoğu zaman sivilceler görülebilir. Bunun farklı pek çok nedeni olmaktadır. Bebeklerde oluşan sivilcelerin nedenleri şunlar olabilir;

Doğuma yakın zamanda anne adaylarından bebeğe geçen hormonlar cilt üzerinde yağ bezlerini aktifleştirerek bebeğin gözeneklerini tıkayıp sivilcelere neden olabilir.

Ebeveynlerin yanlış bakım ürünlerini kullanması bebeklerin ciltlerinde yan etki yaratabilir. Bunlar sivilcelere neden olabilir.

Annelerin ve bebeklerin kullandıkları bazı ilaçlar sivilce riskine neden olabilir. Özellikle annelin kullandıkları ilaçlar emzirme döneminde süt yolu ile bebeğe geçer.

Emziren annelerin yanlış beslenmesi veya yağlı ve baharatlı yiyecekler tüketmesi bebeklerde sivilce sebep olabilir. Bu nedenle emzirme dönemindeki annelerin beslenme sürecine dikkat etmesi çok önemlidir.

UCU İLTİHAPLI SİVİLCE NASIL GEÇER?

Bebeklerin ciltlerinde oluşan sivilceler anne ve babaları oldukça rahatsız etmektedir. Yanlış kullanılan ürünler özellikle pH değeri uygun olmayan ürünlerin kullanılması bebeklerde sivilcelere neden olabilir. Bu gibi durumlarda doğal yöntemler ile sivilceler yok edilebilir. Bebeklerde sivilce oluşması durumunda yapılacak şeyler şunlardır:

Bebeklerin cildi yetişkinlere göre daha hassastır. Bu nedenle kullanılan bazı sabunlar bebeklerin cildinde sivilce oluşturabilir. Bunun için süt sabunu ile cildin temizlenmesi sivilceleri yok etmeye yardımcı olacaktır.

Bebeklerin yüzleri temizlendikten sonra mutlaka ıslak bırakılmamalıdır. Her zaman temizlikten sonra kurulanmalıdır.

Bebeklerin ciltlerinde oluşan sivilceler kesinlikle kaşınmamalı ve oynanmamalıdır.

Az bir miktar bebek pudrası kullanılabilir.

Sivilcelerin üzerine yağlı losyonlar sürülmemelidir.

Emzirme döneminde olan annelerin yağlı ve baharatlı yiyecekleri tüketmemesi gerekir.

BEBEK ANKENSİ NASIL GEÇER?

Bebeklerde çıkan sivilceler herhangi bir müdahale olmadan kendi kendine geçebilir. İz bırakmaz. Fakat sivilcelerin iltihaplanması durumunda doktora danışılabilir ve doktorun önerdiği ilaçlar kullanılabilir. Bunlar dışında iltihaplı akneler için yapılması gerekenler şunlardır:

Doktorların verdiği ilaçları kullanmak gerekir.

Akneli bölge kesinlikle sıkılmamalıdır.

Cilt her zaman kuru tutulmalıdır.

Cilt temiz tutulmalıdır.

Mevsimine uygun giydirilmelidir. Bebeklerin terlemesi engellenmelidir.



