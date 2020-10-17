Bebeklerin en fazla karşılaşılan alerji türlerinden birisi de süt alerjisidir. Süt alerjisi olan bir bebeğin tespitinin yapılması ve hangi sebepten ötürü süt alerjisinin yaşandığının bilinmesi bebek gelişimi açısından büyük önem teşkil eder. Bebeklerde alerji bazen ilk aylarda bazen de ilerleyen aylarda görülebilir. Bu durumda da bebeğinizin durumunu sıklıkla kontrol etmeniz önem teşkil eder. Bu konuda bilinçli olmak ve belirtileri iyi tespit etmek bebek sağlığını olumlu yönde etkiler. Bu konuda da uzman doktorlardan yardım almak son derecede önemlidir.

Bebeklerde süt alerjisi belirtileri neler?

Bebeklerin süt alerjisi olduğunu gösteren tipik belirtiler vardır. Her annenin bu belirtileri iyi tespit edip bilmesi bebeğin sağlığı açısından son derecede önemlidir. Bebeklerde süt alerjisinin belirtileri şu şekildedir;

- Bebek eğer kanlı bir şekilde dışkılama yapıyorsa bu noktada süt alerjisinin olup olmadığı tespit edilebilir. Süt alerjisi olan bebekler sümüksü bir kıvamda dışkılama yapar. Hatta bazen de dışkılama yapmaz ve bebeklerde kabızlık görülebilir. Bu durumda bebekte süt alerjisi olduğu düşünülebilir.

- Bebeğinizde geçmeyen bir öksürük ve hırıltılı bir solunum varsa bu da süt alerjisine yönelik olabilir.

Süt alerjisi olan bebeklerde hırıltılı solunum oldukça fazla görülür. Aynı zamanda bu bebeklerde burun tıkanıklığı da gözlemlenebilir.

- Deri hastalıkları da yaşanabilir. Bebeklerde eğer süt alerjisi bulunuyorsa cildinin bazı bölümlerinde egzama yaşanabilir. Aynı zamanda egzamanın yanı sıra ciltte kızarıklıklar ve sürekli olarak kaşınma meydana gelebilir. Süt alerjisi olan çocuklar deri döküntüleri de meydana gelebilmektedir.

- Bronşitte süt alerjisi için en önemli etmenlerden birisidir. Bebeklerde süt alerjisi gözlemlendiğinde bebekte bronşit meydana gelebilir. Buna bağlı olarak bebekte sürekli bir öksürme yaşanır. Bronşit iyileştikten sonra da tekrarlayabilir. Bu da süt alerjisini düşündürebilir.

- Bebeğinizi besledikten sonra kusma yaşaması normaldir. Fazla besin verilmesi sonucu bazı bebeklerde kusma meydana gelebilir. Fakat yeterli miktarda beslendiği durumda da kusma yapması süte alerjisi olduğunu düşündürebilir. Özellikle anne sütü ile beslenen bebeklerde beslenmeye başladığı andan itibaren kusmalar meydana gelebilir. Buna bağlı olarak da bebekte sürekli olarak bir huzursuzluk durumu ortaya çıkar. Ağlama ve geceleri uyumama en büyük belirtilerden biri olarak görülebilir.

Çocuklarda süt alerjisi görülebilir. Bunun neden olduğu bazı etmenler bulunmaktadır. Genetik faktörler bu etmenlerin en başında yer almaktadır. Yapılan araştırmalar neticesinde çocukların süt alerjisinin yaşanmasında ki en büyük etmenlerin başında genetik faktörler olduğu ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak da çevresel faktörlerin de etkisi büyüktür.

Çocuklarda özellikle inek sütü alerjisi de ortaya çıkmaktadır. Her çocukta bu alerjinin geçirme düzeyi de farklılık gösterebilir. Özellikle erken yaşlarda anne sütünden önce mama ile bebekleri beslemek süt alerjisine neden olabileceğini ortaya koymuştur. Anne sütü bebekler için birincil beslenme kaynağıdır. Bundan dolayı zorunlu kalınmadığı sürece mama yerine anne sütü ile çocukların beslenmesi daha sağlıklıdır. Süt alerjisi gibi durumların ortaya çıkmaması açısından anne sütünün önemi bir hayli fazladır. Eğer aile geçmişinde daha önce süt alerjisine yönelik bir tanı varsa bunun bebekte de olabileceği düşünülmelidir. Bu durumda anne daha da bilinçli olmalı ve bunun tespitini uzman doktorlar ile birlikte yapmalıdır.







