Bebeklerde tırnak bakımı nasıl yapılmalı?

Bebek bakımında bilinmesi gereken birkaç ipucu sayesinde hem bebeğinizin tırnaklarını kolayca kesecek hem de tecrübe kazanmış olacaksınız. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin Sarı, A’dan Z’ye bebeklerde tırnak bakımının nasıl olması gerektiğini anlatıyor.

BEBEKLERİN TIRNAKLARI İLK NE ZAMAN KESİLMELİ?

Bebekler genellikle uzun tırnaklarla doğarlar. Bu tırnaklar her ne kadar ince ve zararsız görünse de bebeğinizin cildine zarar verebilir, yüzünü çizmesine sebep olabilir. Bu sebeple bebeklerin tırnakları çok da geciktirilmeden kesilmelidir. Önceleri uzmanların ortak kabul ettiği zaman aralığı 6 haftayken, şimdilerde daha erken kesilmesinde bir sakınca görülmüyor.

UZUN SÜRE ELDİVEN GİYDİRMEYİN

Yeni doğan bir bebeğin tırnağı kendine zarar vereceğinden kesilene kadar bol ve kese şeklinde elbise giydirilebilir. Ancak bu yöntemi kesinlikle uygulamayın. Çünkü bebekler için eller yeni tanıştıkları dış dünyayı anlama aracıdır. Yüze en yakın organ olan eller, eldiven gibi engelleyici unsurlarla kısıtlanırsa bebeğin motor becerileri yavaşlayabilir. Aynı zamanda ayaklarda da sıkı çorap ve patik giydirmek bebeğin ayak formunu bozabilir ya da gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir.

BEBEKLERİN TIRNAKLARI NASIL KESİLMELİ?

İşte, çoğu ebeveynin kara kara düşündüğü tırnak kesme konusunda bilmeniz gerekenler… Öncelikle bebekler için özel olarak hazırlanan tırnak makaslarını tercih etmelisiniz. Çünkü bu makasların uçları sivri olmadığı gibi bebekler için daha güvenlidir. Tırnak makasından sonra bebeğinizin parmağını kanatmamak adına birinden yardım alabilirsiniz. Bir kişi bebeğin elini sıkıca tutarken, diğeri de tırnaklarını kesebilir.

Bunun dışında kucağınıza alarak, banyo yaptırırken veya emzirme sırasında da bebeğinizin tırnaklarını kolaylıkla kesebilirsiniz. Çünkü bebeğinizin bu zamanla rahatlayacağından size fazla zorluk çıkarmayacaktır.

TÖRPÜLEME İŞLEMİNİ ATLAMAYIN!

Bebeklerin tırnaklarını keserken ilk önce parmağını nazikte tutun ve parmağın etli kısmını geriye çekin. Sonrasında ise çok derin olmayacak şekilde tırnak makasını tırnağa yerleştirerek kesmelisiniz. En son ise kâğıt bir törpü yardımıyla bebeğinizin tırnaklarını özellikle de daha sivri kalan tırnak kenarlarını törpüleyin. Törpülemek atlanmaması gereken bir adımdır çünkü kesilen tırnak daha da sivrileşir. Haliyle bebeğinizin kendine zarar verme riski daha da artar.

AYAK TIRNAKLARI YUVARLAK DEĞİL DÜZ KESİLMELİ

En az el tırnakları kadar özenli kesilmesi gereken ayak tırnaklarında şekil çok önemlidir. Çünkü bebeğinizin ayak tırnaklarını düz değil yuvarlak kestiğinizde bu durum tırnak batmasına yol açabilir. Ayrıca keserken her parmak teker teker tutulmalı, sivri yerler törpülenmelidir.

BEBEĞİNİZİN DERİSİNİ YANLIŞLIKLA KESERSENİZ...

Her ne kadar çok dikkat etseniz de birçok ebeveynin başına gelebilir. Bu noktada yapmanız gereken, steril gazlı bezle kan durana kadar biraz bastırmaktır. Daha sonra ise antibiyotik merhem sürebilirsiniz. Derisini yanlışlıkla da olsa kesmemek için yukarıda söylediğimiz tırnağı keserken parmağın etli kısmını aşağıya çekme metodunu uygulayabilirsiniz.

BAKIMIN SON ADIMI; SABUNLU BEZ

Bebekler sandığınızdan daha hareketlidir ve elleri hiç düşünmediğiniz kadar kirlenebilir. Üstelik ellerini ne kadar sık kullandığını düşündüğümüzde, elini ağzına ve gözüne her götürdüğünde enfeksiyon kapabilir. Bunun için bebeğinizin ellerini sık sık sabunlu bir bezle silmeniz önemlidir.



