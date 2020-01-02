Bebeklerde uyku eğitimi biraz kulağa ürkütücü gelse de aslında bebeğiniz için oldukça yararlı bir eğitimdir. Bebeklerin ve çocukların gelişiminde besinlerin önemi kadar uykunun da önemi oldukça fazladır. Bebeğiniz uyumuyor ve bu konuda zorlanıyorsanız "bebeklerde uyku eğitimi nasıl olur, bebeklere uyku eğitimi verme yöntemleri" haberimize göz atın.

Bebeklerde uyku eğitimi nasıl olur? Bebeklere uyku eğitimi verme yöntemleri

Genellikle uyumayan bebekler için değişik yöntemler bulmaya çalışırız. Ayakta sallamak, battaniyeyi salıncak yapıp sallamak, salıncakta sallayıp uyutmak, emzirerek uyutmaya çalışmak, biberonla beslerken uyumasını sağlamak, arabayla gezdirerek uyutmaya çalışmak gibi bir sürü örneklendirebiliriz bu yöntemleri. Ancak bu yöntemlerin çoğu zamanla ebeveynleri daha çok yoracak ve bir yerden sonra bebeğiniz bu yöntemlere kanmayacaktır. Bebeklerde sağlıklı bir uyku için doktorunuza danışarak bebek uyku düzeni göz önünde bulundurulup doğru şekilde uyku eğitimi verilmelidir.

Bebekler de uyku eğitimi 4 - 6 ay itibariyle başlar. Bebeklerde uyku eğitiminin zorluğu bebeğe kimin baktığına göre değişiklikte göstermektedir. Örneklendirmek gerekirse gündüz anneanne, babaanne veya bakıcı bakıp akşam anne veya baba bakıyorsa ya da gündüz kreşte akşam anne veya baba bakıyorsa bu durumlarda uyku eğitimi biraz zorlayıcı ve uzun olabilir. Bebeğiniz herhangi bir destekle uyuyorsa (örneğin; emzirerek ya da arabayla gezerek gibi...) bu desteği günden güne azaltarak kesmeniz gerekecektir. Bebeğinize kararlı olduğunuzu ve size güvenmesi gerektiğini hissettirmeniz çok önemli bir detaydır. Uyku eğitimine başladığınızda sabredemeyip hemen pes ederseniz ve tekrar alışkanlıklarına geri dönerseniz bebeğiniz kararlı olmadığınıza ikna olup alıştığı yoldan devam etmek için daha fazla inatçı olabilir. Eğer bebeğiniz gün içinde azar azar 4 - 5 kere uyuyorsa bunu da düzene sokmanız gerekecektir. Daha az sayıda fakat daha uzun uyumasını sağlamak için her esnediğinde uyutmamayı deneyebilirsiniz.

Unutulmamalıdır ki her bebeğin karakteri farklı olduğu için uyku eğitimi de farklı yöntemlerle çözümlenecektir ve aynı evde yaşayan bireyler uyku eğitimine başlanılan bu sürece bebeğin uyku eğitimine göre davranmalıdırlar.

Bebeğinizi düz zeminde yatırmaya alıştırarak uyku eğitiminin ilk adımını atmış olacaksınız. Bebeğiniz düz zeminde yatmaya alışkın değilse be daha konuşamıyorsa bu durumdan rahatsız olduğunu ve bunu istemediğini size ağlayarak anlatmaya çalışacaktır. Bu nokta da uyku eğitiminden hemen vazgeçmek yerine bebeğinize kararlı olduğunuzu gösterirken aynı zamanda size güvenmesi ve sizin ona olan sevginizi hissettirmeniz gerekir. Ağlayan bebeğinizin yanına uzanıp sevgi ve şefkatle onu sakinleştirmeyi denemek en doğru yöntemlerden olacaktır. Bu aşamalarda bebeğinizle sürekli konuşmayı ve onu çok iyi anladığınızı vurgulamayı ihmal etmeyin. Örneğin "bu durumu istemediğini biliyorum fakat doğru olan bu ve bu senin iyiliğin için" gibi sakinleştirici ve onu anladığınızı ima eden cümleler kurabilirsiniz.

Uyku eğitimi ortalama 35 - 50 gün arası sürmektedir fakat eğitime başlanıldığında 3. yada 4. günden itibaren sonuç almaya başladığınızı göreceksiniz.

Unutmayın ki uyku eğitimi bebeğin gelişimi için oldukça önemlidir.

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