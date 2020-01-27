Kansızlık, çocuğun büyüme ve gelişmesinden okul başarısına kadar tüm yaşamını etkileyen bir hastalıktır. Kansızlık çocukların büyüme ve gelişmesini ciddi anlamda etkileyebilir. Çocukluk çağında sıklıkla görülen kansızlık ile ilgili ebeveynlerin mutlaka bir doktor ile görüşmeleri gerekiyor. Peki, Bebeklerde ve çocuklarda kansızlık nasıl anlaşılır? Bebeklerde ve çocuklarda kansızlık neden olur, belirtileri nelerdir? Çocuklarda ve bebeklerde kansızlığı önlemek için neler yapılmalı? İşte merak edilen soruların cevapları...

Çocuklarda kansızlık neden olur?

Kansızlık, çocukluk çağında sık görülen hastalıklardandır. Çocuğun fiziksel ve psikolojik gelişimini, okul başarısını olumsuz yönde etkiler. Sıklıkla beslenme yetersizliği ve yanlış beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak gelişir. Kansızlık, kandaki hemoglobin miktarının azalması olarak tanımlanabilir. Hemoglobin ise besinlerle aldığımız demir ve proteinlerin birleşmesinden meydana gelen

ve kandaki oksijeni dokulara taşıyan bir maddedir. Bu nedenle yeterli ve dengeli beslenmeyen, demirden zengin gıdaları almayan çocuklarda kansızlık sık görülür. Bu kansızlık çeşidine “demir yetersizliğine bağlı kansızlık” denir.

Bebeklerde ve çocuklarda kansızlık nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir?

• Göz kapaklarının içi, avuç içi, ayak tabanı ve dudaklarda solukluk,

• Yorgunluk, halsizlik, huzursuzluk,

• Baş ağrısı, baş dönmesi, kulak çınlaması,

• İştahsızlık, kilo alamama, kilo kaybı,

• Çarpıntı, nefes darlığı,

• Kil ve toprak yeme,

• Büyüme ve gelişme geriliği,

• Dil gelişiminde bozukluk,

• Okul başarısızlığı,

• Dikkat eksikliği, huysuzluk,

• Enfeksiyonlara karşı dirençte azalma.

Çocuklarda uyku problemleri varsa dikkat!

Hafif kansızlığı olan çocukların solukluk dışında bir yakınması olmayabilir. Ancak, aşırı bir hareket sırasında yorgunluk, hafif çarpıntı ve nefes darlığı hissedilebilir. Biraz daha ileri kansızlık durumunda bu belirtiler hafif bir hareketle çabuk hissedilir. Kansızlığın çok ileri olması durumunda ise bu belirtilerin istirahat halinde bile görülmesinin yanında kulak çınlaması, baş dönmesi, baş ağrısı, uyuma güçlüğü, iştahsızlık, kilo kaybı görülebilir.

Hamilelerde kansızlık neden olur? Bebeklerde kansızlık neden olur?

Bebeklerin demir depoları anneden gelir. Bu nedenle erken doğan veya düşük doğum ağırlıklı bebekler kansızlık gelişimi için daha çok risk altındadır. Anne sağlıklı ise anneden bebeğe geçen demir depoları, normal şartlarda bebek için 6 ay yeterli olacaktır. Annenin kansızlığı var ise bebekte daha erken ve ağır kansızlık gelişebilir. Bu nedenle kadınların kansızlığının önlenmesi çok önemlidir. Kadınlarda özellikle adet kanaması, gebelik ve doğumlar nedeni ile kansızlık görülme ihtimali yüksektir.

Çocuklarda ve bebeklerde kansızlığı önlemek için neler yapılmalı?

• Bebeklerin ilk altı ay sadece anne sütüyle beslenmeleri sağlanmalıdır.

• 6. aydan sonra özellikle demirden zengin uygun ek besinlere (et, yumurta, kuru baklagiller, üzüm pekmezi, yeşil sebzeler, kuru meyveler, susam, ceviz gibi yağlı tohum ve kabuklu meyveler) zamanında başlanması sağlanmalıdır.

• Uygun ek besinlerle birlikte iki yaşına kadar emzirmeye devam edilmelidir.

• Demirin vücuda emilmesinde C vitamininin rolü büyük olduğundan günlük tüketimde C vitamininden zengin besinler (taze meyve, yeşil yapraklı sebze, patates ve lahana gibi) yeterli miktarda bulunmalıdır.

• Demir emilimini olumsuz yönde etkilediği için hamilelerde çay, kahve, kakao tüketiminden yemeklerden bir saat önce ve iki saat sonrasına kadar kaçınılmalıdır. Özellikle bebeklik ve çocukluk dönemi beslenmesinde çay ve kahve hiçbir zaman yer almamalıdır.

• Maya, demir yönünden zengin olduğu için mayalandırılmış ekmekler tercih edilmeli, çörek, pasta gibi ürünlerde de kimyasal kabartıcı yerine maya kullanılmalıdır.

• Temizlik kurallarına uyularak bağırsak parazitlerinin oluşumu önlenmelidir.

• Demir eksikliğinin önlenmesi için hekim önerisi ile demir damlası kullanılabilir.