Bebeklere ek gıda verirken uygulanacak formülü uzmanı açıkladı

Geçtiğimiz günlerde bir etkinlikte konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülsen Meral konuşmasında “Ek gıdaya nasıl geçmeliyiz? Çocuklarda beyin gelişimi için nelere dikkat etmeliyiz? Beslenme ile alerjinin ilişkisi var mı?” başlıkları altında önemli bilgiler verdi.

Ek gıdaya geçiş döneminde bebeği yüzde 50 karbonhidrat, yüzde 30 yağ ve yüzde 20 de protein içerikli beslemek gerektiğini söyleyen Dr. Gülsen Meral, “Anneler bazen et ve yumurta gibi protein ağırlıklı beslediklerinde çocuğun daha sağlıklı olacağını düşünüyorlar ama araştırmalar, protein ağırlıklı beslemenin çocuğun ilerdeki yaşamında şişmanlamaya eğilimli olacağını gösteriyor. O yüzden ek gıda sürecinde besin dengesine önem verilmeli.” diyor.

GENETİKTEN ZİYADE ÇEVRESEL FAKTÖRLER ETKİLİ!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülsen Meral, annenin sadece hamilelik döneminin değil, hamilelik öncesindeki döneminin de çocuğun hayatının şekillenmesinde son derece önemli rol oynadığını vurguladı. Yapılan bilimsel çalışmalarla; eskiden kalıtsal denilen diyabet, kalp, alerji ve bağışıklık sistemi gibi hastalıkların genetik faktörlerden ziyade çevresel faktörlerden daha fazla etkilendiğinin kanıtlandığını söyleyen Dr. Gülsen Meral “Ailesel yatkınlıklar olsa da artık bu yatkınlıkların yalnızca olabilirliği olduğu ama kaderimizin olmadığı açıktır. Bu hastalıkları önlemek ve çocuğumuzun fiziksel, ruhsal ve zihinsel gelişiminin en iyi şekilde olmasını sağlamak elimizdedir” dedi. Bunun için annenin hamilelik sürecinde beslenmesine özen göstermesinin, mineral ve vitaminler bakımından zengin besinler tüketmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Gülsen Meral “Bebek doğduktan sonra ise anne mutlaka bebeğini en az 6 ay emzirmelidir. Anne sütünün kaliteli olması da yine annenin beslenmesi ile orantılıdır” dedi.

ALERJİ VE OBEZİTEYE KARŞI ALTIN KURAL

Anne sütünün içindeki probiyotikleri artırmak için annenin probiyotik ve prebiyotik içerikli gıdalarla beslenmesinin çok önemli olduğunu belirten Dr. Gülsen Meral şöyle konuştu: “Günümüzde hızla yaygınlaşan alerji, obezite ve astıma karşı da anne sütü altın kural olarak karşımıza çıkıyor. İlk 6 ay anne sütü ile büyüyen bebeğimizin D vitamini dışında ek vitamine ihtiyacı yoktur. Kaliteli bir anne sütü bebeğimizin epigenetik olarak sağlıklı olmasını sağlayacaktır.”

EK GIDAYA GEÇİŞTE DİKKAT!

İlk 6 ay anne sütü ile beslenen bebeğin ek gıdaya geçişiyle yeni bir döneme geçiş başlıyor. Ek gıdaya olması gereken zamandan önce başlamak bebekte alerji ve obezite gibi sorunlara neden olabiliyor; bebeği ilerki dönemlerinde de hastalıklara yatkın hale getiriyor. Ek gıdaya geçiş döneminde bebeği yüzde 50 karbonhidrat, yüzde 30 yağ ve yüzde 20 de protein içerikli beslemek gerektiğini söyleyen Dr. Gülsen Meral “Anne bilinçli davranmalı, çevreden duyduklarıyla hareket etmemeli, en önemlisi de ‘her şeyden tatsın’ şeklinde yanlış bir düşünceye kapılmamalıdır. Başlanması gereken gıdalar 3’er gün tek başına verilmeli böylece bebekte herhangi bir alerjiye yol açıp açmadığı gözlenmelidir.” dedi.

ZEKA GELİŞİMLERİ ELİMİZDE!

Konuşmasında, beslenmenin zeka gelişimine de etkisi olduğunu, yapılan deneylerde beyin gelişimi, nörolojik gelişim ve bilişsel gelişimin beslenmeden etkilendiğinin görüldüğünü belirten Dr. Gülsen Meral “Çocuklarımızın zeka gelişimi elimizde. Yapılan çalışmalar, ideal bilişsel gelişim için hamilelik sırasında ve bebeklik döneminde yeterli beslenmenin gerekli olduğunu göstermektedir. Yetersiz ve dengesiz beslenme, kalıcı bilişsel gelişim sorunlarına neden olmakta, demir ve iyot eksikliği beyin gelişimini olumsuz etkilemektedir. Yapılan hayvan deneylerinde anne ve bebeklerdeki çinko eksikliğinde dikkat, öğrenme ve hafıza problemlerine rastlanmaktadır. Diğer önemli bir vitamin de B vitaminidir. B vitamini de beyin gelişiminde önemlidir” diye konuştu.



