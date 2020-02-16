Bebeklere müzik dinletmek dil gelişimini olumlu etkiliyor

Ohio State Üniversitesi Müzik Okulu’nun yaptığı bir çalışmada bilim adamları, şarkının bir oyuncakta çalınmasını duyduktan saatler sonra, "Mutlu Yıllar" şarkısının başlangıcına benzer sesler çıkaran 15 aylık bir çocuğun sesini yakaladı. Seslerin analizi, çocuğun ilk altı notasının neredeyse aynı olduğunu gösterdi.

Müzik Eğitimi Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanan Ohio State Üniversitesi Müzik Okulu’nun çalışması bebeklerin dinledikleri şarkıları kısa bir süre içinde kendiliğinden söylemeye başladığını buldu. Çalışma, bir bebeğin bir gün boyunca takip ederek müziği yeniden yaratma girişimini ölçen ilk çalışmalardan biri olarak değerlendiriliyor. Çalışmayı yürüten araştırmacı Benetti, "Öğrendiğimiz şey, kısa sürede, bebeğin duyduğu şarkıları söylemeye çalışmasıdır" dedi.

Çalışma için Benetti, 16 saatlik bir süre boyunca James adında 15 aylık bir bebeğin seslerini kaydetti. James’in gün boyunca duyduğu ve çıkardığı her sesi yakalayan hafif bir kayıt cihazı takıyordu. Benetti ve Ohio State'de müzik eğitimi profesörü Eugenia Costa-Giomi, dili ölçmek için tasarlanmış yazılımı kullanarak ses verilerini analiz etti.

Elde edilen verilerle; bebeğin duyduğu ve söylemeye çalıştığı şarkıların tıpkı yetişkin kelimelerinin sayısı gibi olduğu tespit edildi. Bu çalışma, önceki araştırmalardaki gibi çocukların sadece müzik öğrenmeye nasıl başladıklarını anlamak için değil, aynı zamanda bebeklerin nasıl dil geliştirdiğini gösteren verileri toplamak için de önemli veriler içeriyor.

Çalışma, bebeklerin çevrelerinde duydukları müzikten, melodiler öğrenmesinin mümkün olduğunu gösteriyor.