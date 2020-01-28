Ebeveynler yeni doğan bebekleri için kıyafet seçerken birçok faktörü göz önünde bulunduruyor. Yüzlerce seçenek arasından hangisinin bebekler için doğru ürün olduğunu bulmak çoğu zaman zor olabiliyor. Bebeklerinin sağlığı için ebeveynler, etiketlerin ne anlama geldiğini, kumaş türlerinin nasıl olması gerektiğini ve hangi ürünlerin bebekler için sağlıklı olduğunu bilmek ister. Bebek Ürünleri Pazarlama Müdürü Caner Çakı, ebeveynlerin bebek kıyafeti seçerken dikkat edilmesi gerekenleri paylaştı.

Hamilelik süreci hazırlık dönemi?

Bebek Ürünleri Pazarlama Müdürü Caner Çakı, "Anne ve babaların 9 aylık bir araştırma ve hazırlık dönemi olacak. Bebek doğduğu andan itibaren bu hazırlık döneminde öğrenilen bilgileri hayata geçirme zamanı gelmiş olacak. En fazla ihtiyaç duyulan konuların başında ise beslenme ve giyinme gelmekte. Bebeklerde giyinme, ihtiyaç olmaktan çok eğlenceli bir hale gelebiliyor. Özellikle anneler bebeklerini giydirirken keyif almaya başlıyor. Fakat anne ve babalar bebeklerini giydirirken dikkat etmeleri gereken başlıca unsurlar bulunuyor. Bu unsurların en başında ise aldıkları ürünlerin bebeklerinin sağlığını olumsuz etkilememesi geliyor" dedi.

Bebeklerde hangi ayda hangi kıyafetler tercih edilmeli?

Caner Çakı, "Yeni doğan bebekleriniz için kıyafet seçerken cildin hava almasını sağlayan, teri emen, tüylü olmayan pamuklu kumaş içerikli kıyafetleri seçmek çok önemlidir. Özellikle yeni doğmuş bebeklerde bu saydığım konularda çok çok dikkat edilmesi gerekiyor. Üzerinde metal ya da sert aksesuarlar barındırmaması da önemlidir. Yumuşak ve az dikişli olan kıyafetler fazlasıyla revaçta. Yeni doğan bebeğe mevsimine göre tulumlar giydirilmelidir. Yaz aylarında bebeğin cildinin nefes alabileceği ince ve pamuklu tulumlar, kış aylarında bebeğin üşümemesi için kalın ve pamuklu tulumlar kullanılmalı yeni doğan bebeklerin eldiven ve şapka kullanması da gerekir" ifadelerini kullandı.

Bebekler için kıyafet seçerken nelere dikkat edilmeli?

Çakı, bebeklerin 6 aylarını doldurduktan sonraki kıyafet seçimlerine de değinerek, " 6. aydan sonra bebeklerde eldiven ve patik kullanımı bırakılabilir. Eğer bebek çok hareketli ise gece yatmadan önce yüzünü çizmemesi için eldiven kullanılabilir. 6 aylık ve 1 yaş arası bebeklerde de yine tulumlara ve tulumların kumaşlarının yüzde 100 pamuk olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. 1 yaşına giren bebeklerde artık yavaş yavaş kıyafet kullanılmaya başlanabilir, tişört, pantolon, etek, elbise ve külotlu çorap, eşofman gibi kıyafetler tercih edilebilir. Bebeklerde kıyafet giydirirken dar ve sıkı ürünlerden uzak durulmalı, bebeğin rahat etmesi için bol ve rahat kıyafetler tercih edilmelidir. Anne ile babaların bebek giyimi için oldukça hevesli olması normal olsa da bebeğin sağlığı her şeyden önemlidir" dedi.



