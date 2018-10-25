Bebeklerin damak zevki ne zaman ve nasıl oluşur?

Gebeliğin 12. haftasından itibaren fetüsün dilinde tat alma cisimcikleri oluşur. Anne adayı kahve, sarımsak, vanilya gibi kuvvetli kokulu yiyecekler tükettiğinde bebeğin içinde yüzdüğü amniotik sıvı bu tatların güçlü moleküllerini taşır ve bebek bunları algılar. Anne tatlı bir şey yediğinde bebeğin yuttuğu amniyo sıvısı miktarının arttığı görülmüştür.

Annenin gebelik sırasında yedikleri bebek tarafından algılandığı için daha anne karnında damak tatları oluşur ve besin tercihleri şekillenmeye başlar. Bu verilere dayanarak baktığımızda anne karnında bebeğin tat alma duyusunun başladığını söyleyebiliriz.

TAT GELİŞİMİ 3 YAŞINA KADAR DEVAM EDİYOR

Annenin beslenme şekli bebeği etkiler ancak bebek doğduktan sonra anne sütü ile beslenirken, ek gıdaya başlanması ile beraber bebekteki tat duyuları da daha etkili bir şekilde devreye girer. Tat gelişimi 3 yaşına kadar devam eder. 3 yaşına kadar çocuklarınızı hangi gıdalar ile beslerseniz damak zevki o gıdalara karşı daha yatkın olur.

Bu nedenle ilk 3 sene çocuk beslenmesi oldukça önemlidir. Kimi çocuklar gerçekten anne karnında, annenin beslenme tarzı ile çok doğru orantılı beslenirken kimisi ters orantılı olabilir. Bu durumda kesin bir ifade kullanmak yanlıştır. Ancak orana vurduğumuzda anne karnındaki beslenme ciddi oranda bebeğin damak zevkini etkiler.

YİYECEKLERİ KARIŞTIRMADAN TATTIRIN

Bebek beslenmesinde en önemli dikkat edilecek noktalardan biri de bebeğin besinleri gerçek tatları ile tatmasıdır. Bebek açken tek bir besin tattırılmalı ve aynı gün başka bir besin yedirilmemelidir. Böylece bebek yediği sebzenin veya meyvenin direkt tadını alır.

Katı gıdanın ilk aylarında mevsim sebzeleri teker teker tattırıldıktan sonra, bebeğe karıştırılarak verilebilir.

Beslenmesi zor olan bebekler için ise farklı yöntemler uygulanabilir.

Bebeklere gıdaların açken tattırılması önemlidir. Öğürme gibi ciddi tepkiler olmadıktan sonra besinler azar azar verilir ve sonrasında çoğaltılır. Eğer karıştırarak verildiyse mutlaka daha sonra azar azar sade haliyle de tattırılmalıdır. Eğer öğürme gibi tepkiler olursa, bir süre ( 1-2 hafta kadar) beklenip tekrar tekrar denenmelidir.



