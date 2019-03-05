Bebeklerin e-mail adresleri hazır

İkiz kız bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Pelin Akil ve Anıl Altan, önceki gün Bağdat Caddesi’ndeki Emilia Kafe’de baby shower partisi düzenlemişti

05 Mart 2019, Salı 09:59 Son Güncelleme:
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Bebeklerin e-mail adresleri hazır

Kızlarının adını Alin ve Lina koyacaklarını açıklayan ikiliye Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin bebekleri doğmadan Instagram hesabı açmaları hatırlatıldı.

Konuyla ilgili Anıl Altan, “Ben kendi hesabımı alırken zorlanmıştım. İsim hakkını almışlardı. O nedenle şimdiden mail adreslerini aldık” açıklamasını yaptı.


Haberin fotoğrafları için tıklayınBurak Özçivit-Fahriye Evcen çiftinden doğmamış bebekleri için şaşırtan karar

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