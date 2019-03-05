Bebeklerin e-mail adresleri hazır

Kızlarının adını Alin ve Lina koyacaklarını açıklayan ikiliye Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin bebekleri doğmadan Instagram hesabı açmaları hatırlatıldı.

Konuyla ilgili Anıl Altan, “Ben kendi hesabımı alırken zorlanmıştım. İsim hakkını almışlardı. O nedenle şimdiden mail adreslerini aldık” açıklamasını yaptı.





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