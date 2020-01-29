Bebeklerin kişisel bakımını kolaylaştıran ürünler nelerdir?

Bebek bakım setlerinde; tırnak makası, burun aspiratörü, tırnak törpüsü, dijital termometre, saç fırçası, saplı çıt çıt makas, bebek tarağı bakım setinin özel çantasında yer alıyor.

Düzenli saç bakımı yeni doğan bebeklerin kafa derisi ve saç sağlığı için gereklilik haline geliyor. Hassas kafa derileri için geliştirilen özel taraklar bebeklerin cildine zarar vermiyor. Aynı zamanda burunlarının sık sık temizlenmesi düzenli uyuyabilmeleri, beslenebilmeleri, kulak ve solunum yolu enfeksiyonlarından korunmalarına yardımcı oluyor. Bebeklerin kendilerini çizmemesi için ise tırnak bakımları da bir o kadar önem taşıyor. Tırnak bakımı, daha kolay olabileceği için bebekler uyuyorken veya sakin hareket ediyorken yapılması öneriliyor.

Wee Baby’nin bebek bakım setlerinde bebeklerin kişisel bakımlarını kolaylaştıran ürünler yer alıyor. Tırnak makası, saplı çıt çıt makas ve törpü, bebeğin burnundaki fazla mukusun temizlenmesini sağlayan silikon burun aspiratörü, güvenli ve hızlı ölçüm yapan, dijital ekrana sahip termometre, bebeklerin hassas kafa derisine masaj yapan bebek fırçası ve tarak ile tüm ürünlerin rahatlıkla taşınmasını sağlayacak bakım seti çantası bulunuyor.



