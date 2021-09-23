Türkiye Bebeklerine Kovid-19 aşısı vurulduğunu öne süren aile harekete geçti

Bebeklerine Kovid-19 aşısı vurulduğunu öne süren aile harekete geçti

Türkiye

Bebeklerine Kovid-19 aşısı vurulduğunu öne süren aile harekete geçti

İzmir’de bir aile hekimliği biriminde yaklaşık 3 ay önce 1 aylık bebeğe Hepatit-B aşısı yerine yanlışlıkla BioNTech Kovid-19 aşısı yapıldığı iddiasına ilişkin, bebeğin ailesinin suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

23 Eylül 2021, Perşembe 23:31 Son Güncelleme:
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Ailenin avukatı Dilek Güzel, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir’de yaşayan ailenin, bebeklerini yenidoğan aşı takvimine göre 30’uncu günde yapılması gereken Hepatit-B aşısı için 1 Temmuz’da Aile Hekimliği birimine götürdüğünü belirtti. Aşıdan 2 saat sonra ailenin evine gelinerek "bebeğe Hepatit B aşısı yerine yanlışlıkla BioNTech Kov-19 aşısı uygulandığı, çocuğun acil olarak hastaneye götürülmesi" gerektiğinin söylendiğini aktaran Güzel, bebeğin daha sonra Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisine götürüldüğünü aktardı.

"YASAL SÜREÇ BAŞLATTIK"

Bebeğin hastanede bir hafta süreyle takip edildiğini vurgulayan Güzel şu ifadeleri kullandı: "Bebeğin düzenli olarak kan sayımı, kontrolleri yapılmakta olup bu kontrollerin ne kadar süreceği, aşıdan kaynaklı kalıcı bir sorun yaşanıp yaşanmayacağının belli olmadığı müvekkillerime söylenmektedir. Tıbbi müdahalenin hukuka ve meslek kurallarına aykırı olarak, gerekli özen gösterilmeksizin yapılmasında kusur ve ihmali bulunanlar hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmalarını talep ettik. Bebeğe bu işlemi yapanlarla ilgili yasal süreç başlattık."

Süreç konusunda ailenin onayı olduğu dönemlerde bilgi vereceğini de aktaran Güzel, aşılarını olan müvekkillerinin, yaşanan bu durumun aşı karşıtlığı propagandası olarak kullanılmasını kabul etmediklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığınca İzmir’de hatalı aşı uygulamasına ilişkin sistem uyarısı ve ilgili sağlık personelinin tutanağı üzerine bir soruşturma yürütüldüğü, hastanın sağlık durumuyla ilgili olumsuz bir durum olmadığı, ayrıca "bebeklere yanlış aşılar yapıldığını" iddia eden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl hakkında soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

AA

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SIRADAKİ HABER 'Bebeklere yanlış aşı yapıldı' diyen Prof. Dr. Zafer Kurugöl'den yeni açıklama