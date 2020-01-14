Princeton Üniversitesi Bebek Laboratuvarı’nda araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırma bebeklerin oyun esnasında ebeveynleri ile etkileşime girdiklerini buldu. Önceki araştırmalarda bebeklerle yetişkinlerin beyinlerinin film izlerken veya hikaye dinlerken senkronize olduklarını göstermişti.

Yeni çalışmaya göre bebek ve yetişkin beyinleri arasındaki etkileşimler ve oyun zamanı boyunca nasıl eşleştiklerini gösteriyor. Araştırmacılar ebeveyn ve bebeklerin sinirsel aktivitelerinde birkaç benzerlik buldu. Bu nedenle, bebek ve yetişkin beyin aktivitesinin, oyun ve göz temasını paylaştıklarında aynı anda yükselip aynı düştüğünü doğruladılar. Bu araştırma, bebeklerin çevrelerindeki dünyayı nasıl görmeyi, konuşmayı ve anlamayı öğrendiklerini gösteriyor. Bu aktivite nöral senkronizasyonun sosyal gelişim ve dil öğrenimi için önemli ve olumlu sonuçlar verdiği sonucuna vardı.

Bebeklerin anlamları çözme becerileri hakkında bilgi veriyor

Beş dakika çocuklarla doğrudan şarkı söyleyerek ve oyuncaklarla oynayarak veya okuyarak etkileşimde bulunan yetişkinlerin birbirlerini taklit eden benzer beyin dalgalarına sahip olduklarını buldular. Bu sonuçlar, çocukların okunan kitapları anlamalarına yardımcı olan anlamları çözmeyi nasıl öğrendiklerine dair bilim insanlarına yol gösteriyor.

Bebekler yetişkin beynini yönlendiriyor

Princeton Bebek Laboratuarı'nın eş direktörü Lew-Williams "Bebek beyninin çoğu zaman yetişkin beynini birkaç saniye boyunca 'yönlendirdiğini' görünce de şaşırdık , bu da bebeklerin pasif olarak girdi almasını değil, yetişkinlere odaklanacakları bir sonraki şeye doğru rehberlik edebileceğini gösteriyor. "dedi.