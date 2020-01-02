Beckham ailesinin 'gizli' işbirliği devam ediyor

Ailenin Lego 'aşkı'

Victoria Beckham eylülde ailesinin ‘doğal halini’ yayınlayarak Lego reklamı yapmıştı. Paylaşımda kızı Harper’a (7) hediye ettiği Lego şatosunu kocası David Beckham’ın inşa etmesinin günler sürdüğünü belirtmişti.

Ancak ne Beckham Ailesi ne de Lego reklam anlaşması hakkında açıklama yapmıştı. Victoria önceki gün yine David Beckham’ın Legolarla cip maketi yaparken görüntüsünü paylaştı.

Vergi 'kaçakçılığı'

Victoria “11 yaşındaki çocuklar için olan Lego cipi 8 saatte tamamladı. Yeni yıl için aldığım16 yaşındaki çocuklara göre olan ‘Yıldız Savaşları’ uzay gemisi Lego’sunu gelecek yıla kadar bitiremez” diye espri yaptı.

Victoria Beckham’ın “Reklam yapmadım, ailemin doğal halini paylaştım” demesi, bu anlaşmadan elde ettikleri gelirin vergisini ödemelerinin önüne geçecek.