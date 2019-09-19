İngiliz modacı Victoria Beckham, yüzünde alüminyum folyoyu andıran bir maskeyle yatakta verdiği pozla şaşırtmıştı. O maskenin Fas argan yağı ve lav kilinden oluştuğunu söylemişti. Modacı, maske uygulamasında kendisine eşi David Beckham’ın da eşlik ettiğini açıkladı; Victoria Beckham “Beckhamlar bazen yatakta böyle maskeyle yatıyor” dedi.

Victoria Beckham 45, David Beckham ise 44 yaşında. Karı koca Beckham'lar ilerleyen yaşlarına rağmen gençliklerini korumaları ve her zaman bakımlı görünmeleriyle ünlü. Çift, hem fizikleri hem de moda anlayışlarıyla örnek gösteriliyor ve ikon olarak kabul ediliyorlar...