Bedava sağlık için son 23 gün

Yasa gereği; Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 60 günden fazla prim borcu olan Bağkurlu (esnaf), Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerini ödemeyen ve borcu biriken vatandaş, hastanelerden sağlık hizmeti alamıyordu. 24 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile mağduriyeti gidermek amacıyla bu vatandaşların sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilmeleri için yılsonuna kadar süre tanındı. Sürenin bitmesine 23 gün kaldı.

Geçmişe bakılmayacak

Yani GSS veya Bağkur prim borcu olanlar ile bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu eşi, anne-baba ve çocukları, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ile üniversite hastanelerinde sunulan sağlık hizmetlerinden 31 Aralık 2019’a kadar ücretsiz olarak yararlanacak. Bu dönem içinde geçmiş dönem borçlarının olup olmadığına bakılmayacak.

Gecikme faizi var

Yeni bir uzatma kararı alınmadağı takdirde 1 Ocak’tan itibaren ise prim borcu olanlar, sağlık hizmeti alamayacak. Prim borcunu yapılandıran ve taksidini düzenli ödeyenler ise sağlık hizmeti almaya devam edecek. GSS borcunun olup olmadığı e-Devlet’ten ‘Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama’ başlığı altında sorgulanabilir. GSS borcu olup da bugüne kadar yapılandırmayanlar borç için gecikme cezası ve gecikme faizi ödeyecek.

Kimler muaf?

GSS priminin aylık tutarı 76.75 TL lira. Bu primi ödeme gücü olmayanlar, gelir testine girerek gelirini tespit ettirmek zorunda. Gelir testinde hane içinde kişi başına gelirin 2019 yılı için 852.80 TL’nin altında olup olmadığına bakılıyor. Bu tutarın altında geliri olanların primini devlet karşılıyor. Geliri 852.80 TL’nin üzerinde olanlar ise aylık 76.75 TL prim ödüyor. Yani yıllık 920 lira. Gelir testi için ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na başvuru yapılacak.

Mezunlara 2 yıl hizmet

Ebeveynleri üzerinden sağlık hizmeti alan ve herhangi bir işte çalışmayan kişiler açısından GSS primi yükümlülüğü 18 yaşında başlıyor. Bu süre lise ve dengi okul mezunları için 20, üniversite mezunları için ise 25 yaş olarak uygulanıyor. Öğrenciler, okuldan mezun oldukları tarihten itibaren 2 yıl boyunca prim ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor. Burada sınırı belirleyen yaş. Örneğin; liseyi bitiren bir genç 19 yaşındaysa en fazla bir yıl ücretsiz GSS hakkından yararlanabilir. Lise veya üniversiteden mezun olan gençler için muafiyet, otomatik olarak devreye giriyor.

Askerlik ve işsizlik

Askerlik görevini tamamlamış olanlar terhis tarihinden itibaren 30 gün süreyle prim ödemeden GSS’den yararlanıyor.

● 4a, 4b ve 4c kapsamında çalışan herkes, işten ayrıldıkları tarihten itibaren 10 gün süreyle GSS’den yararlanıyor. Bu kişilerin işten ayrıldıkları tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 gün çalışmaları varsa hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları kişiler, 90 gün süreyle sağlık hizmetinden yararlanabiliyor.

● İşsizlik maaşı alan ise maaş aldığı dönem boyunca, bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil sağlık hizmetini almaya devam ediyor.