Bedelli askerlik ücreti memur maaş kat sayısına göre düzenleniyor ve 2022 yılında memur maaşlarının belli olmasıyla yeni bedelli askerlik ücretleri de MSB tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre, 2021 temmuz-aralık dönemi için 43 bin 100 TL bedelli askerlik ücreti ödenirken, 2022 haziran dönemine kadar bedelli askerlik yapmak isteyen adaylar yaklaşık 13 bin 400 TL daha fazla ücret ödeyecek…

BEDELLİ ASKERLİK 2022 ÜCRETİ NE KADAR?

Bedelli askerlik için 2022 yılının ilk 6 ayı ödenecek ücretler için gözler Milli Savunma Bakanlığı’na çevrilmişti. Beklenen açıklama geldi ve asker adaylarının heyecanlı bekleyişi sona erdi.

Bakanlık’tan gelen açıklamaya göre, 2022 ocak-haziran dönemi için bedelli askerlik ücreti 56 bin 500 TL oldu.

Bununla birlikte bedelli askerlik ödemesini döviz ile yapacak asker adayları da 4 bin 402,27 euro verecek.

BEDELLİ ASKERLİK FİYATI NASIL HESAPLANIYOR?

Yaş sınırının kaldırılmasıyla bedelli askerlik uygulamasında, askerlik yaşı gelmiş ve askerlik yapmasına bir engel bulunmayan tüm vatandaşlar yararlanabiliyor ve her yıl binlerce aday bedelli askerlik yaparak vatan borcunu ödeyebiliyor.

Bedelli askerlik uygulaması ilk hayata geçirildiği zaman, ücretlendirme ve diğer konulara ilişkin ayrıntılar kamuoyu ile paylaşılmıştı. Buna göre, bedelli askerlik ücreti 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre belirleniyor. Memur maaşlarının değişiyle de 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncelleniyor.