Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları tarihleri ve kura çekilişi tarihleri açıklandı. Peki, Bedelli başvuruları ne zaman alınacak? Bedelli askerlik kuraları ne zaman çekilecek? İşte detaylar…

Milli Savunma Bakanlığı, Asker Alma Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar yükümlüler tarafından yapılacak işlemler duyurusunu MSB Asker Alma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "7179 sayılı Askeralma Kanunu gereği Asker Alma Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar yükümlülerce yapılacak işlemler duyurusu MSB Asker Alma Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

BEDELLİ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak.

BEDELLİ ASKERLİK KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Bedelli askerlik kura çekilişi 2020 ocak ayında yapılacak.

BEDELLİ ASKERLİK BEDELİ NE KADAR?

2019 yılı bedelli askerlik bedeli 33 bin 230 lira, dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 euro olarak belirlendi.

Yükümlüler, işlemler duyurusuna "https://asal.msb.gov.tr/" adresinden ulaşabilecek.

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