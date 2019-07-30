Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Kuralar ne zaman çekilecek?

Yeni askerlik sisteminin yasalaşması sonrası bedelli askerlikte de kurallar değişti. Bedelli askerlik başvurular 16 Temmuz'da başladı ve 31 Temmuz'da sona eriyor. 1 Ay temel askerlik eğitimi alanlar kura sonucuna göre bedelli yapmaya hak kazanacak. Bugün ve yarın başvurularda yoğunluk olması beklenirken adaylar "Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?" ve "Kura çekilişi ne zaman?" sorusunu sık sık yöneltiyor.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2019'da sevke tabi olup yoklaması bulunanlar ise 31 Ağustos 2019 tarihine kadar e-Devlet veya askerlik şubesinden bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacak.

İki veya üç yıllık meslek yüksekokulu mezunu yoklama kaçaklarından yedek astsubay olmak isteyenler 31 Temmuz 2019'a kadar yoklamalarını yaptıracak. Yedek subay ve yedek astsubay olarak seçilmeyen yükümlüler, askerlik hizmetini erbaş/er olarak yerine getirecek.

BEDELLİ ASKERLİKTE KURA TARİHLERİ NE ZAMAN?

16 Temmuz’da alınmaya başlanan Bedelli askerlik başvuruları 31 Temmuz’da sona erecek. Bedelli askerlik kura çekilişleri ise 2020 Ocak ayında yapılacak ve duyurulacak. Hak sahiplerinin bir aylık temel askerlik eğitimi için silahaltına sevkleri 2020 Mart ayından itibaren başlayacak.

Kanun'un yürürlüğe girdiği 26 Haziran 2019'da yoklama kaçağı, bakaya veya saklı durumda olanlar, ödemelerini 1 Kasım 2019'a kadar, diğer hak sahibi yükümlüler ise 31 Aralık 2019'a kadar yapacak.

Bedelli askerlik 2019 yılı bedeli 33 bin 230 TL oldu. Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile PTT şubelerine veya mal müdürlüklerine yapılacak.