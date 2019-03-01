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Bedelli askerlik celp (sevk) tarihleri ne zaman? (16. ve 19. dönem)

Mill Savunma Bakanlığı son dakika duyurusu geçerek, bedelli askerlik hizmeti kapsamında, 16'ncı ve 19’uncu dönemlerde temel eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişikliğe gidildiğini belirtti. Bu flaş gelişmenin ardından celp tarihleri araştırılmaya başlandı.

01 Mart 2019, Cuma 12:17
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Bedelli askerlik celp (sevk) tarihleri ne zaman? (16. ve 19. dönem)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bedelli askerlik celp tarihlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı. Resmi sisteden yayınlanan duyuruda "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında, 16'ncı ve 19’uncu dönemlerde temel eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapılmıştır." denildi. Peki, 16. ve 19. sevk tarihleri ne zaman?

BEDELLİ ASKERLİK CELP TARİHLERİ NE ZAMAN?

16. dönemde askere gidecek olan bedelliler daha önce 30 Mart'ta sevk edilecekken yeni tarihe göre 3 Nisan 2019'da sevk edilecekler. 19. dönemde askere gidecek olanların yeni tarihi ise 22 Nisan 2019...

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