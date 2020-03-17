Türkiye Bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi

Bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi

Türkiye

Bedelli askerlik celp ve sevk işlemleri ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı, 2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemlerinin ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelendiğini bildirdi.

17 Mart 2020, Salı 22:20 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünden, 2020'de silah altına alınacak yükümlülere ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir. Konuyla ilgili hususlar Milli Savunma Bakanlığınca duyurulacaktır. Yedek subay ve yedek astsubay aday adayları ile altı aylık hizmete tabi erbaş ve erlerin işlemleri mevcut plan çerçevesinde yürütülmeye devam edilecektir. Bu duyuru 7179 Sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetindedir."

AA

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