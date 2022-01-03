TÜİK tarafından aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekliden memura, polislikten hemşireye kadar pek çok mesleğin zam oranı belli oldu. Peki, bedelli askerlik ücreti 2022 belli oldu mu, ne kadar oldu? İşte ayrıntılar…

Enflasyon rakamlarının açıklanmasından sonra gözler bedelli askerlik 2022 ücretine çevrildi. Bedelli askerlik ücreti memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti de güncelleniyor. Memur maaşı kat sayısına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre tekrar belirlendi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2022 NE KADAR OLDU?

Hazine ve Maliye Bakanlığı da dün 2021 yılı temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeyi yayımlamıştı. Genelgenin yayımlanmasıyla birlikte bu yılın sonuna kadar uygulanacak bedelli askerlik bedeli de belli olmuştu. Buna göre yıl sonuna kadar bedelli askerlik için 43 bin 151 lira ödemeleri gerekiyordu. Memur ve memur emeklilerinin açıklanan enflasyon farkıyla birlikte alacakları zam oranı netleşti. Memur ve memur emeklileri 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 25.65 oranında zammı hak etmiş oldu. Bu kapsamda bedelli askerlik ücretinin de benzer oranda yükselmesi bekleniyor. Ancak 2022'de geçerli olacak bedelli askerlik ücreti henüz açıklanmadı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğe ilişkin detaylar daha önce açıklanmıştı. Şemada yer alan bilgilere göre, 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenecek.

(40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)