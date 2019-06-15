  • Haberler
  • Gündem
  • Bedelli askerlik sevk kağıdı nasıl alınır? E Devlet sevk belgesi sorgulama

Bedelli askerlik sevk kağıdı nasıl alınır? E Devlet sevk belgesi sorgulama

Temmuz ayında birliklerine teslim olacak olan binlerce asker adayı sevk belgesinin açıklanması bekliyor. Bedelli askerlikten yararlanan adaylar sürekli olarak e-Devlet üzerinden sevk kağıdı sorgulama yapıyor.

15 Haziran 2019, Cumartesi 16:25 Son Güncelleme:
A A
Bedelli askerlik sevk kağıdı nasıl alınır? E Devlet sevk belgesi sorgulama

Bedelli askerlikten yararlanan on binlerce kişi temmuz ayında birliklerine teslim olacaklar. Yalnız sevk kağıdı hala e-Devlet üzerinden yayınlanmış değil. Bu nedenle asker adayları "Bedelli askerlik sevk belgesi açıklandı mı?" sorusunu yöneltiyor. 

SEVK BELGESİ E DEVLET'TE YAYINLANDI MI?

Silah altına alınan yükümlülere verilen sevk kağıdı bir başka deyişle sülüs kağıdı olarak adlandırılır. Bedelli askerlik için sevk kağıtlarını almak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden belge almak için giriş yaptıklarında teknik bir sorunla karşılaşıyor. Asker adayları Sevk kağıdını askerlik şubesinden temin edilebiliyor.

Söz konusu sevk kağıdında;

Teslim olunacak askerlik şubesi,

Celp dönemi,

Celp grubu,

Sevk tarihi,

Sevk başlangıç tarihi,

Sevk bitiş tarihi bilgileri yer alır.

E-DEVLET BEDELLİ SEVK BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...