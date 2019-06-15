Bedelli askerlikten yararlanan on binlerce kişi temmuz ayında birliklerine teslim olacaklar. Yalnız sevk kağıdı hala e-Devlet üzerinden yayınlanmış değil. Bu nedenle asker adayları "Bedelli askerlik sevk belgesi açıklandı mı?" sorusunu yöneltiyor.

SEVK BELGESİ E DEVLET'TE YAYINLANDI MI?

Silah altına alınan yükümlülere verilen sevk kağıdı bir başka deyişle sülüs kağıdı olarak adlandırılır. Bedelli askerlik için sevk kağıtlarını almak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden belge almak için giriş yaptıklarında teknik bir sorunla karşılaşıyor. Asker adayları Sevk kağıdını askerlik şubesinden temin edilebiliyor.

Söz konusu sevk kağıdında;

Teslim olunacak askerlik şubesi,

Celp dönemi,

Celp grubu,

Sevk tarihi,

Sevk başlangıç tarihi,

Sevk bitiş tarihi bilgileri yer alır.

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