Bedelli askerlik sevk kağıdı nasıl alınır? E Devlet sevk belgesi sorgulama
Temmuz ayında birliklerine teslim olacak olan binlerce asker adayı sevk belgesinin açıklanması bekliyor. Bedelli askerlikten yararlanan adaylar sürekli olarak e-Devlet üzerinden sevk kağıdı sorgulama yapıyor.
Bedelli askerlikten yararlanan on binlerce kişi temmuz ayında birliklerine teslim olacaklar. Yalnız sevk kağıdı hala e-Devlet üzerinden yayınlanmış değil. Bu nedenle asker adayları "Bedelli askerlik sevk belgesi açıklandı mı?" sorusunu yöneltiyor.
SEVK BELGESİ E DEVLET'TE YAYINLANDI MI?
Silah altına alınan yükümlülere verilen sevk kağıdı bir başka deyişle sülüs kağıdı olarak adlandırılır. Bedelli askerlik için sevk kağıtlarını almak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden belge almak için giriş yaptıklarında teknik bir sorunla karşılaşıyor. Asker adayları Sevk kağıdını askerlik şubesinden temin edilebiliyor.
Söz konusu sevk kağıdında;
Teslim olunacak askerlik şubesi,
Celp dönemi,
Celp grubu,
Sevk tarihi,
Sevk başlangıç tarihi,
Sevk bitiş tarihi bilgileri yer alır.