Bedelli askerlik ücreti, Temmuz ayının gelmesiyle yeniden hesaplandı ve asker adaylarının zamlı olarak ödeyeceği Temmuz 2021 bedelli askerlik ücreti belli oldu. Memur maaş katsayısının açıklanmasıyla, yılın ikinci yarısında ödenecek bedelli askerlik ücreti belli olurken, Haziran 2021 ile Temmuz 2021 bedelli askerlik ücreti arasında yaklaşık 4 bin TL’lik bir fark oluştu…

TEMMUZ 2021 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 2021 yılı temmuz ayına ait sosyal ve mali haklara ilişkin genelgenin ardından bu yılın sonuna kadar uygulanacak bedelli askerlik bedeli de belli oldu.

Buna göre Temmuz ayı itibariyle başlayacak ve yıl sonuna kadar geçerli olacak bedelli askerlik ücreti 43 bin 151 TL oldu.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik başvurusu diğer pek çok konuda olduğu gibi e-devlet zerinden yapılıyor. Sisteme bireysel şifre ve T.C. kimlik numarası ile giriş yapıldıktan sonra arama bölümüne bedelli askerlik başvurusu yazın.

Karşınıza çıkan ekranda askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal edin. Bu sayfada iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretleyin. Ardından eğer bedelli askerlik hakkı çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin

Kaydete tıklanmasının ardından ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurun.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR?

Başvuru yaptıktan sonra bedelli askerlik hakkı tanınan kişiler bir defada Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası ile T.C. kimlik numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.