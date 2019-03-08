Silahaltında olanlar ve askere yeni gidecek olanlar uzun zamandır yeni askerlik sisteminin ne zaman yürürlüğe gireceğini ve detaylarını merak ediyordu. Bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'nda yeni askerlik sistemini detaylı bir şekilde anlattı. Bakan Akar, "Hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar bir ay temel eğitim yapacak. Bunun sonunda bedelliye ayrılanların askerlikle ilişkisi kesilecek." dedi. Bu açıklamaların ardından "Bedelli askerlik ücretleri ne kadar?" sorusu sorulmaya başlandı.

BAKAN AKAR'IN AÇIKLAMALARI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sisteminde hem erbaş ve erlerin hem de bedelli olanların bir ay temel eğitim alacaklarını, bunun sonunda bedelliye ayrılanların askerlikle ilişkisinin kesileceğini bildirdi.

"Bir, yükümlü kaynağımız var. Bu yükümlü kaynağı geldiğinde her sene takriben 700 bin gencimiz askerlik yaşına geliyor. Bunların dağılımı şöyle olacak; bir bedelli askerliğe ayrılacaklar, iki yükümlü erbaş ve erler, üç yedek astsubaylık. Bu sistemde meslek yüksekokullarına karşılık, onların yaptıkları eğitime karşılık bir değer koymak adına yedek astsubaylık konuldu. Daha sonra da bildiğiniz gibi yedek subaylık ve diğer beşinci parça da dövizli askerlik. Bunlar sürekli olacak. Bunların kurallarını, ilkeleri, prensiplerini belirledik, belirleyeceğiz ve buna göre bütün zamanlarda bu sistem bu şekilde devam edecek. Gerekirse bazı düzenlemeler yapılabilecek."

Yeni sistemi örneklerle açıklayan Akar, şunları söyledi:

"Yükümlü kaynağından bir gencimiz diyelim ki lise mezunu, bu gencimiz 1 ay temel askerlik yapacak. Bedelliye ayrılanlarla beraber, başlangıçta bu müracaat edenler çalışılacak, eğer ihtiyaçtan fazla bedelli yapmak isteyen olursa o zaman mecburen kura çekilecek ve bunun sonucunda belirlenenlerin hepsi, hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar hepsi 1 ay eğitim yapacaklar. 1 aylık eğitimin sonunda bedelliye ayrılanlar, kurada belirlenenler, belli bir miktar ücreti ödeyecekler, bedelliye ayrılacaklar ve askerlikle ilişikleri kesilecek.

Bu bir ay temel eğitimi müteakip diğer lise mezunu ve altı gençlerimiz 5 ay daha kıtalarda askerlik yapacak, toplam 6 ay. Bu 6 ay bittikten sonra bu erlere ’kalmak ister misiniz’ diye soracağız. Bu süre zarfında hem 1 ayda hem 5 ayda sadece harçlık alacaklar. Bu 6 ay bittikten sonra istekli oldukları, uygun oldukları, gerekli sınav veya yeteneklere sahip oldukları takdirde bir 6 aylık sözleşme yapacak, bu maaşlı olacak. Gencimiz aynı görevde devam edecek fakat maaşlı olacak. Bu maaşlı süre 6 ay bittikten sonra yine komutanları, oradaki değerlendirmelerde bu arkadaşımız, bu genç başarılı olduğu takdirde o sözleşmeli er, uzman erbaş olabilecek. Ona müracaat edebilecek."

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ NE KADAR?

Bedelli askerlik ücreti bugün itibariyle 31 bin 343 Türk Lirası olarak belirlendi. Şemaya göre, 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenecek. Buna göre, bugün itibariyle bedelli askerliğin ücreti 31 bin 343 lira ve her 6 ayda bir bu ücret artacak. Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncellenecek.