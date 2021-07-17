Türkiye’de her yıl binlerce kişi bedelli askerlik başvurusunda bulunuyor. Bedelli askerlik ücretleri de bu başvuruların en merak edilen yanı oluyor. Bedelli askerlik ücretleri hesaplanırken, memur aylık katsayısı göz önünde bulunduruluyor. Peki, bedelli askerlik ücretleri ne kadar? İşte, Temmuz 2021 bedelli askerlik ücreti…

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ NE KADAR? (TEMMUZ 2021)

1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak bedelli askerlik ücreti Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. Diğer yandan bedelli askerlik başvuruları geçici bir süreliğine 1 Temmuz’dan sonra durdurulmuştu, yapılan açıklama ile yeniden bedelli askerlik başvurularının alınmaya başlandığı da açıklandı.

MSB tarafından yapılan açıklamaya göre Temmuz 2021 bedelli askerlik ücreti 43 bin 151 lira 28 kuruş olarak belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, dövizle ve bedelli askerlik hizmeti kapsamında yükümlüler tarafından ödenmesi gereken döviz/ bedel miktarlarının 26 Haziran 2019 tarihinde yürürlüğe giren 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu ve 39'uncu maddeleri gereğince hesaplandığı belirtildi.

DÖVİZLE ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

1 Temmuz 2021-31 Aralık 2021 tarihleri arasında bedelli askerlik ücreti 43 bin 151 lira 28 kuruş olurken, dövizle askerlik ücreti ise 43 bin 151 lira 28 kuruşun Merkez Bankası tarafından döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen döviz alış kuruna göre avro ya da karşılığı konvertibl yabancı ülke parası olarak yükümlülerin başvuruları esnasında konsolosluklarınca bildirilecek.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIYOR?

Bedelli askerlik başvuruları e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden, dövizle askerlik başvuru ve ödeme işlemleri ise dış temsilciliklerinden yapılabiliyor.