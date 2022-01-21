Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2022 yılı bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Ocak ayının sonunda açıklanacak celp ve sevkler ile binlerce asker adayı önümüzdeki aydan itibaren belirlenen birliklerine teslim olacak. Asker adayları MSB bedelli askerlik celp ve sevk tarihlerini ise e-devlet üzerinden öğrenecek…

2022 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MSB’nin geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamaya göre, 2022 yılı bedelli askerlik yerleri 28 Ocak 2022 tarihinde açıklanacak.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLECEK?

Bedelli askerlik için başvuruda bulunan adaylar teslim olacakları birlikleri e-devlet üzerinden sisteme şifre ve T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak öğrenebilecek.

2022 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bedelli askerlik ücretleri her 6 ayda bir olmak üzere yılda iki defa değişiyor. Memur maaşlarına endeksli olarak bedelli askerlik ücretinde de bir yükselme oluyor.

3 Ocak’ta memur maaşlarına yapılan zam ile birlikte 2022 yılı bedelli askerlik ücreti de bellli oldu. Buna göre, Bakanlık’tan gelen açıklama ile 2022 ocak-haziran dönemi için bedelli askerlik ücreti 56 bin 500 TL oldu.

Bedelli askerlik ödemesini döviz ile yapacak asker adayları ise 2022 yılının ilk 6 ayı için 4 bin 402,27 euro bedelli askerlik ücreti verecek.

BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK DÖNEMİ

1. Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısı Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığı'nca tespit edilir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.

2. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından fazla olması halinde yararlandırılacak olanlar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde sınıflandırma kurulunca kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri bir sonraki yılın ocak ayı içerisinde belirlenir. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından az olması halinde kuraya tabi tutulmaksızın tüm istekliler bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılır.

3. Yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsisi, sınıflandırılması ve temel askerlik eğitimini alacakları birlik komutanlıklarına dağıtımı, kuraya tabi tutma işlemleri sınıflandırma kurulunca yapılır.

4. Yükümlülerin bedelli askerlikle ilgili celp ve sevk dönemi değişiklik talepleri, o yıl içerisindeki başka bir celp döneminde temel askerlik eğitimini tamamlamak istemesi şartıyla Askeralma Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.

5. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanma hakkı elde edenlerin Askeralma Yönetmeliğinin 59’uncu maddesinde belirtilen mazeret halleri;

a. Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü,

b. Kendisinin herhangi bir sağlık kurumu raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı,

c. Eşi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduklarını gösteren hastalığı,

ç. Sevkten önce veya sonraki on beş gün içinde eşinin veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarının ölümü,

d. Sevkten önceki veya sonraki on beş gün içinde kendisi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin evlenmesi,

e. Sevkten önceki veya sonraki iki ay içerisinde çocuğunun doğması halleri hariç ertelemeleri yapılmaz.