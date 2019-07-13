Bedelli başvuruları ne zaman alınacak? Bedelli askerlik kuraları ne zaman çekilecek? Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları alınmaya başlanacak. Peki, Bedelli başvuruları ne zaman alınacak? Bedelli askerlik kuraları ne zaman çekilecek? İşte Bedelli askerlikle ilgili başvuru ve kura tarihi ile ilgili detaylar…