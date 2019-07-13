Bedelli başvuruları ne zaman alınacak? Bedelli askerlik kuraları ne zaman çekilecek?
Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları alınmaya başlanacak. Peki, Bedelli başvuruları ne zaman alınacak? Bedelli askerlik kuraları ne zaman çekilecek? İşte Bedelli askerlikle ilgili başvuru ve kura tarihi ile ilgili detaylar…
Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları tarihleri ve kura çekilişi tarihleri açıklandı. Peki, Bedelli başvuruları ne zaman alınacak? Bedelli askerlik kuraları ne zaman çekilecek? İştye detaylar…
BEDELLİ BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin başvuruları 16 Temmuz'da alınmaya başlanacak.
BEDELLİ ASKERLİK KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Bedelli askerlik kura çekilişi 2020 ocak ayında yapılacak.
BEDELLİ ASKERLİK BEDELİ NE KADAR?
2019 yılı bedelli askerlik bedeli 33 bin 230 lira, dövizle askerlik ücreti 5 bin 442 euro olarak belirlendi.